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≡ 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
 
 
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§ NG.kz
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39597

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально на ставшее вакантным место претендовали 4 кандидата. Но профессор КРУ Алимжан Бекмагамбетов снял свою кандидатуру. Остались трое: заместитель акима области Сергей Карплюк и самовыдвиженцы Павел Коваль и Александр Коростылёв.
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§ сайлау курманов
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3979

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 12.08.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От этих беззубых депутатов толку мало, никто даже для приличия не возмутился, всё их устраивает, везде порядок
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§ Сабыр
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
392

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показали шоу,могли бы мебели и побольше написать голосов ;-)
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* yudjin
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6846

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 13.08.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
– Недействительными признаны 4 бюллетеня.
В другой газете было написано, что при подсчёте не было понятно за кого в этих бюллетенях отдан голос. Забавно... то ли руки дрожали, то ли бессознательное состояние... Но как, взрослые слстоявшиеся люди, депутаты. в руках которых бюджет и принятие решений, настолько коряво поставили галочку, что не понятно за кого.

abaika95:
почему Беларус не победил?)

кто надо, тот и победил. Можно подумать были выборы.
В этот раз, в отличие от 2-х предыдущих (Бектурганов, Нургалиев) пришла очередь этого лица славянской национальности... То ли не нашлось подходящих из других, то ли разнарядка из центра такая?
Если посмотреть на всех избранных вчера, то 4 из 17 как Карплюк. Это 23%.
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