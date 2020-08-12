Цитата: – Недействительными признаны 4 бюллетеня.

В другой газете было написано, что при подсчёте не было понятно за кого в этих бюллетенях отдан голос. Забавно... то ли руки дрожали, то ли бессознательное состояние... Но как, взрослые слстоявшиеся люди, депутаты. в руках которых бюджет и принятие решений, настолько коряво поставили галочку, что не понятно за кого.



abaika95:

почему Беларус не победил?)

кто надо, тот и победил. Можно подумать были выборы.

В этот раз, в отличие от 2-х предыдущих (Бектурганов, Нургалиев) пришла очередь этого лица славянской национальности... То ли не нашлось подходящих из других, то ли разнарядка из центра такая?

Если посмотреть на всех избранных вчера, то 4 из 17 как Карплюк. Это 23%.