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≡ 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
 
 
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§ NG.kz
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39592

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально на ставшее вакантным место претендовали 4 кандидата. Но профессор КРУ Алимжан Бекмагамбетов снял свою кандидатуру. Остались трое: заместитель акима области Сергей Карплюк и самовыдвиженцы Павел Коваль и Александр Коростылёв.
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§ сайлау курманов
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3979

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 12.08.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От этих беззубых депутатов толку мало, никто даже для приличия не возмутился, всё их устраивает, везде порядок
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§ Сабыр
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
392

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показали шоу,могли бы мебели и побольше написать голосов ;-)
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