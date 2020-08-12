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≡ Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли полицейские в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39592

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Патрульные полицейские прибыли на место происшествия через 3 минуты после вызова и предотвратили суицид. Подробности происшествия сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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§ maxsaf
Re: Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7338

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алкашей спасают, а дети все падают и падают ((
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§ сайлау курманов
Re: Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3979

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 12.08.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети падают по вине родителей, а эти от безысходности, работы нет и ждать помощи неоткуда
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§ Сергей kst
Re: Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
181

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 12.08.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Патрульные полицейские прибыли на место происшествия через 3 минуты после вызова и предотвратили суицид.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39545

Молодцы ребята.
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§ Vit
Re: Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9712

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где суицид? Не вижу. Вижу что какому то сыклу помогли. Суицид я знаю че это. Мой знакомый ухел в гостиницу. И все сделал как мужик. Умер. Порезав себя. А тут я вижу шоу.
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§ Змея Подколодная
Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли полицейские в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1217

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 12.08.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а эти от безысходности, работы нет и ждать помощи неоткуда

Бухать есть,а работы нет.
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§ сайлау курманов
Re: Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3979

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 12.08.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бухать и работа совсем разное, у меня есть приятель, нигде не работает, но каждый день пьяный, везде ему наливают
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§ Змея Подколодная
Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли полицейские в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1217

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 12.08.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нигде не работает, но каждый день пьяный, везде ему наливают

Вы это имеете в виду под безысходностью?
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