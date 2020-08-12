Vit Re: Пытавшегося спрыгнуть с 4-го этажа мужчину спасли... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9712

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:03 А где суицид? Не вижу. Вижу что какому то сыклу помогли. Суицид я знаю че это. Мой знакомый ухел в гостиницу. И все сделал как мужик. Умер. Порезав себя. А тут я вижу шоу.