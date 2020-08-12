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≡ 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
 
 
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§ NG.kz
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39592

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально на ставшее вакантным место претендовали 4 кандидата. Но профессор КРУ Алимжан Бекмагамбетов снял свою кандидатуру. Остались трое: заместитель акима области Сергей Карплюк и самовыдвиженцы Павел Коваль и Александр Коростылёв.
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§ electro
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
336

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 12.08.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольная у них развлекушка
:-x
Главное, какой в этом всём СМЫСЛ ?
Взялись бы да и собрали бабла на компы, пользы больше
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§ electro
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
336

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 12.08.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А действительно, 240 тысяч для каждого из них это как чихнуть, а в семью комп хороший. ПРИЧЁМ, должно быть БЕЗВОЗМЕЗДНО.
Начинайте, товарищи из маслихата.
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§ Козлов я
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1660

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 12.08.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Голосовали депутаты областного, городских и районных маслихатов, все - члены партии «Нур Отан». От других партий не было не только депутатов, но и наблюдателей.

Двумя фразами все сказано.
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§ Серый волк
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11273

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 12.08.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большая статья, смысл которой полностью и точно уложился в четыре слова комментария выше.

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§ ACROS
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
881

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 12.08.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://председатель Костанайской областной избирательной комиссии Александр МАНАШКО//

Малашко - так правильно.
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§ abaika95
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4660

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 12.08.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карплюк,Коваль,Корыстылев, жду возмущение от Алекса и Юджина что тут ущемления по нац признаку прослеживаются)
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§ maxsaf
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7338

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Америка должна возмущаться и бойкотировать выборы - ни одного афроамериканца))
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§ abaika95
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4660

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 12.08.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ни одного афроамериканца))/



И не одной женщины) вообще ужас
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§ Горожанин_kst
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1703

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 12.08.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

По фамилиям один украинец, второй белорус, третий русский. Кого ущемили? Наоборот редкое исключение и допущение.
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§ drakon
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19772

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 12.08.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тут ущемления по нац признаку прослеживаются)

Все эти национальности живут -в
КОстанайской области.
Никакого ущемления... :lol: ;-)
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§ drakon
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19772

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 12.08.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И не одной женщины) вообще ужас

Свою бы - отправил, в Сенаторы... :lol: :oops: ;-)
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§ abaika95
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4660

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 12.08.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наоборот редкое исключение и допущение./



Нет Юджин должен возмутиться почему Беларус не победил?)


Цитата-/Все эти национальности живут -вКОстанайской области.Никакого ущемления/


А тебя даже ничего не возмущает из германии? )
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§ drakon
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19772

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 12.08.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А тебя даже ничего не возмущает из германии? )

Меня, нет. У нас Аман Е.И. был депутатом,
2 и 3 созывов Сената... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 12.08.2020 - 21:42]
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§ Тимур Гафуров
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
556

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 12.08.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Малашко - так правильно.

Испрввил, Спасибо
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