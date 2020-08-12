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| ACROS
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Re: Для инвалидов непригодны - Комиссия проверила лифты в...
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A
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 16.11.19
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|Отправлено: 12.08.20 - 19:42
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|Цитата://стоило бы «спросить у народа, нужен ли он».//
Абайка-95: - это по поводу вашей ухмылки, насчёт ОБСУЖДЕНИЯ каждого мнения( в другой ветке).
Я бы сформулировал ответ Анжелы по другому: стоило бы "спросить у акима, нужен ли он" - это из серий "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И КОМУ" - Змея Подколодная.
Цитата://Для бесперебойной работы лифтов необходимо напряжение 220 V. При любом отклонении выходят из строя контролеры, поэтому нужно устанавливать стабилизаторы напряжения.//
У нас в "Жана кала" лифты работают БЕСПЕРЕБОЙНО, редко ломаются. Такие же люди из планового отдела "БК-Строй" планировали стройку; чем государственный заказчик в лице отдела ЖКХ отличаеться от них?? Там деньги Ким И., а тут государственные(читай ничейные)
Цитата://.Выделить их из бюджета, провести тендер и заключить договор с обслуживающей организацией,//
На почти бездействующий обьект, уже планируются СПИСЫВАТЬ бюджетные деньги: может на эти деньги купит компьютеры для школьников, чем с протянутой рукой загружать бизнес и людей6 - это тоже из серий: "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И КОМУ" - Змея Подколодная.
Цитата://Я считаю, что это оправдано: надо как-то переходить дорогу, город растет.//
Саше дай 1 000 000 000 тенге, он скажет что это ОПРАВДАНО; дай 2 000 000 000 тенге - тоже скажет ОПРАВДАНО.
Цитата://сообщал в ответе на запрос «НГ», что «с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека».//
Введение, мягко говоря, в заблуждение налогоплательщиков ( обратно же: "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И КОМУ"), а попросту враньё - возведено в ранг постулата служебной инструкции гос.чиновника.
Цитата://этот вопрос не в его компетенции.//
Один выход: уволиться самому как непрофессиональному специалисту.
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| abaika95
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Для инвалидов непригодны - Комиссия проверила лифты в надземном переходе на пр. Назарбаева в Костанае
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4657
Регистрация: 05.03.19
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|Отправлено: 12.08.20 - 20:00
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|Цитата-/Абайка-95: - это по поводу вашей ухмылки, насчёт ОБСУЖДЕНИЯ каждого мнения( в другой ветке)./
Ну допустим я говорю что нужен,не такой пафосный но нужен ) Вы говорите что не нужен, Жителей микрорайонов по Назарбаева не спрашиваем их мнение не учитываем? ) А когда потом там ещё больше поток людей и машин будет тогда опять будем спрашивать лет через 10?
Дальше больше,нужна ли общага мед колледжа в том дворе где сейчас ее собрались ставить? Я считаю да,вы нет,мы же народ а жителей дворов мнение не учитываем?) А мнение студентов колледжа? Если голосование проводить ну явно же за общагу проголосуют и явно тут сейчас проголосуют против перехода) гражданское общепство
Дальше ещё больше,ктэк собрались плановую замену труб делать и для этого перероют пол центра города,нет скажет народ,особенно водители,особенно из спальных районов ездящих в центр на работу, нам и так нормально потратьте деньги на сирот лучше! Учитываем мнение?) Гражданское общепство)
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