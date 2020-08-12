ACROS Re: Для инвалидов непригодны - Комиссия проверила лифты в... #1 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 881

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:42 Цитата://стоило бы «спросить у народа, нужен ли он».//



Абайка-95: - это по поводу вашей ухмылки, насчёт ОБСУЖДЕНИЯ каждого мнения( в другой ветке).

Я бы сформулировал ответ Анжелы по другому: стоило бы "спросить у акима, нужен ли он" - это из серий "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И КОМУ" - Змея Подколодная.



Цитата://Для бесперебойной работы лифтов необходимо напряжение 220 V. При любом отклонении выходят из строя контролеры, поэтому нужно устанавливать стабилизаторы напряжения.//



У нас в "Жана кала" лифты работают БЕСПЕРЕБОЙНО, редко ломаются. Такие же люди из планового отдела "БК-Строй" планировали стройку; чем государственный заказчик в лице отдела ЖКХ отличаеться от них?? Там деньги Ким И., а тут государственные(читай ничейные)



Цитата://.Выделить их из бюджета, провести тендер и заключить договор с обслуживающей организацией,//



На почти бездействующий обьект, уже планируются СПИСЫВАТЬ бюджетные деньги: может на эти деньги купит компьютеры для школьников, чем с протянутой рукой загружать бизнес и людей6 - это тоже из серий: "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И КОМУ" - Змея Подколодная.



Цитата://Я считаю, что это оправдано: надо как-то переходить дорогу, город растет.//



Саше дай 1 000 000 000 тенге, он скажет что это ОПРАВДАНО; дай 2 000 000 000 тенге - тоже скажет ОПРАВДАНО.



Цитата://сообщал в ответе на запрос «НГ», что «с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека».//



Введение, мягко говоря, в заблуждение налогоплательщиков ( обратно же: "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И КОМУ"), а попросту враньё - возведено в ранг постулата служебной инструкции гос.чиновника.



Цитата://этот вопрос не в его компетенции.//



Один выход: уволиться самому как непрофессиональному специалисту.