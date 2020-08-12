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≡ Для инвалидов непригодны - Комиссия проверила лифты в надземном переходе на пр. Назарбаева в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Для инвалидов непригодны - Комиссия проверила лифты в надземном переходе на пр. Назарбаева в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39591

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы оцениваем доступную среду для социально незащищенных людей, - сообщила «НГ» руководитель офиса «Костанай адалдык аланы» Анжела АЛЬЖАНОВА. - Сделали замеры и выяснили, что пороги выше нормы - то есть, на инвалидной коляске не проедешь.
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* ACROS
Re: Для инвалидов непригодны - Комиссия проверила лифты в...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
881

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 12.08.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://стоило бы «спросить у народа, нужен ли он».//

Абайка-95: - это по поводу вашей ухмылки, насчёт ОБСУЖДЕНИЯ каждого мнения( в другой ветке).
Я бы сформулировал ответ Анжелы по другому: стоило бы "спросить у акима, нужен ли он" - это из серий "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И КОМУ" - Змея Подколодная.

Цитата://Для бесперебойной работы лифтов необходимо напряжение 220 V. При любом отклонении выходят из строя контролеры, поэтому нужно устанавливать стабилизаторы напряжения.//

У нас в "Жана кала" лифты работают БЕСПЕРЕБОЙНО, редко ломаются. Такие же люди из планового отдела "БК-Строй" планировали стройку; чем государственный заказчик в лице отдела ЖКХ отличаеться от них?? Там деньги Ким И., а тут государственные(читай ничейные)

Цитата://.Выделить их из бюджета, провести тендер и заключить договор с обслуживающей организацией,//

На почти бездействующий обьект, уже планируются СПИСЫВАТЬ бюджетные деньги: может на эти деньги купит компьютеры для школьников, чем с протянутой рукой загружать бизнес и людей6 - это тоже из серий: "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И КОМУ" - Змея Подколодная.

Цитата://Я считаю, что это оправдано: надо как-то переходить дорогу, город растет.//

Саше дай 1 000 000 000 тенге, он скажет что это ОПРАВДАНО; дай 2 000 000 000 тенге - тоже скажет ОПРАВДАНО.

Цитата://сообщал в ответе на запрос «НГ», что «с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека».//

Введение, мягко говоря, в заблуждение налогоплательщиков ( обратно же: "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И КОМУ"), а попросту враньё - возведено в ранг постулата служебной инструкции гос.чиновника.

Цитата://этот вопрос не в его компетенции.//

Один выход: уволиться самому как непрофессиональному специалисту.
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§ Добринцофф
Re: Для инвалидов непригодны - Комиссия проверила лифты в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7406

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 12.08.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько денег на ветер,не лучше ли было на эти средства установить регулируемые пешеходные переходы по всему городу.
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§ elektron
Для инвалидов непригодны - Комиссия проверила лифты в надземном переходе на пр. Назарбаева в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5498

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 12.08.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я дико извиняюсь, но действительно, что за проект? Если даже для здорового человека подход для перехода с препятствиями? Кому и для чего строили? показать президенту при посещении? Так ничего страшного, можно было также или подземный, но приспособленный для инвалидов переход соорудить, или светофор с кнопочкой "замедленного" действия, что бы колясочник успел проехать. И ничего попы в джипах могут и постоять 5-ть минут, ничего не случится. :lol:
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