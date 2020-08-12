electro 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 336

Регистрация: 01.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:24 А действительно, 240 тысяч для каждого из них это как чихнуть, а в семью комп хороший. ПРИЧЁМ, должно быть БЕЗВОЗМЕЗДНО.

Начинайте, товарищи из маслихата.