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≡ 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
 
 
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§ NG.kz
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39591

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально на ставшее вакантным место претендовали 4 кандидата. Но профессор КРУ Алимжан Бекмагамбетов снял свою кандидатуру. Остались трое: заместитель акима области Сергей Карплюк и самовыдвиженцы Павел Коваль и Александр Коростылёв.
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§ electro
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
336

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 12.08.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольная у них развлекушка
:-x
Главное, какой в этом всём СМЫСЛ ?
Взялись бы да и собрали бабла на компы, пользы больше
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§ electro
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
336

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 12.08.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А действительно, 240 тысяч для каждого из них это как чихнуть, а в семью комп хороший. ПРИЧЁМ, должно быть БЕЗВОЗМЕЗДНО.
Начинайте, товарищи из маслихата.
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§ Козлов я
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1660

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 12.08.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Голосовали депутаты областного, городских и районных маслихатов, все - члены партии «Нур Отан». От других партий не было не только депутатов, но и наблюдателей.

Двумя фразами все сказано.
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§ Серый волк
225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов выбирали представителя Костанайской области в сенате
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11273

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 12.08.20 - 19:43
Комментарий проходит проверку.
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* ACROS
Re: 225 голосов против 18-ти и 15-ти - Как депутаты маслихатов...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
881

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 12.08.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://председатель Костанайской областной избирательной комиссии Александр МАНАШКО//

Малашко - так правильно.
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