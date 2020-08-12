ACROS Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников #20 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 881

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:10 Цитата: Змея Подколодная:

Какого рожна я плачу налоги и кому



Правильный вопрос!! Если каждый из почти 8 000 000 работающего населения, на отчётных встречах с акимами будет спрашивать: о дорогах, о школе, о газе, о медицине, о пенсиях, пособиях и к КАЖДОМУ ВОПРОСУ добавлять : "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И ЗА ЧТО", я думаю в сознаний народа и чиновников ( это же часть народа) будет ХОТЬ что то меняться.