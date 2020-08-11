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≡ Светлана Тихановская покинула Беларусь
 
 
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§ NG.kz
Светлана Тихановская покинула Беларусь
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39591

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Напомним, в ряде городов Беларуси 9 августа начались массовые несанкционированные акции протеста.
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§ Victor Yang
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13046

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 12.08.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Светлана Тихановская покинула Беларусь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19768

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 12.08.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor Yang:

А почему - нет?... :lol: :lol: :oops:
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 12.08.20 - 15:32
Комментарий удален модератором.
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 12.08.20 - 15:33
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Светлана Тихановская покинула Беларусь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19768

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 12.08.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
А вот 80% Луки смущают.
drakon:
Завтра выборы в Сенат Казахстана. Посмотрим,хотя там будут - выборщики. Будет большне 80%... :lol: ;-)


Я чё, вчера говорил?... :lol: ;-)
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§ Партизан7
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Партизан7


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 12.08.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Drakon Цитата
Партизан7: А вот 80% Луки смущают

Эта Цитата: Elektrona
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