Горожанин_kst МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1700

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:16 Принимаем решение на уровне Президента и Правительства о помощи другим странам, пострадавшим от короновируса, закон даже о помощи бедным странам в критических ситуациях разрабатываем...и одновременно МОН вот с таким выступает. Ну логично, впрочем как всегда. Или все движутся в параллельных реальностях? Очнитесь, господа, мы теперь сами попадаем под определение

бедная страна мира, с нищим большинством населения. Увы и ах, для наших бонз, если они ещё этого не "прочухали".



[Исправлено: Горожанин_kst, 12.08.2020 - 17:18]