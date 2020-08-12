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≡ МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
 
 
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§ NG.kz
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39589

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерством уже проведен мониторинг школ и определены критерии, которые будут учитываться при определении очередности получения возмездной техники школьниками.


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§ Козлов я
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1659

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 12.08.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
тоже самое сказать, причём перевернутыми словами, я тоже могу.
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§ nmv85
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
68

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 12.08.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До учебного года осталось три недели....... Главное "подготовились в срок". Что то в последнее время наше государство работает под лозунгом "дайте" "соберите" "помогите". Что дальше?! Куда нас приведет это. Хотя...и так все предельно ясно....
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§ Горожанин_kst
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1700

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 12.08.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принимаем решение на уровне Президента и Правительства о помощи другим странам, пострадавшим от короновируса, закон даже о помощи бедным странам в критических ситуациях разрабатываем...и одновременно МОН вот с таким выступает. Ну логично, впрочем как всегда. Или все движутся в параллельных реальностях? Очнитесь, господа, мы теперь сами попадаем под определение
бедная страна мира, с нищим большинством населения. Увы и ах, для наших бонз, если они ещё этого не "прочухали".

[Исправлено: Горожанин_kst, 12.08.2020 - 17:18]
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