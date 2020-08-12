abaika95 МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4656

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:55 Цитата-/гражданское сообщество решает что борьба с эпидемией коронавируса это - НАИГЛАВНЕЙШАЯ задача на сегодняшний день и даёт НАКАЗ своим ВЫБРАННЫМ слугам народа - ДЕПУТАТАМ: ВСЕ средства выделить на борьбу с эпидемией./







У нас есть гражданское общество? Есть несколько политблогеров, партий,ОО,СМИ и личностей тянущих одеяло на себя и поднимающих вопросы разной степени значимости а гражданского общества как такового не вижу







Цитата-/Созывается ВНЕОЧЕРЕДНАЯ сессия/



Кем? И с какого бухты Барахты?







Цитата-/для этого и существуют разные ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ фонды, куда НЕРАВНОДУШНЫЕ граждане и бизнесмены перечисляют деньги/





Эти перечисленные деньги уже ушли в фонды помощи коронавирусу а из бюджета (почему-то антикор там засветился) рисуют рисунки)







А в сути не спорю могли и повременить со всеми тратами,но боюсь дело банально в другом, информационная повестка сейчас заменяет пропаганду,люди устали 5 месяцев слушать про вирус и смерти а тут на тебе личностей рисуют,уже что-то другое,не удивлюсь дальше больше будет,в селе таком то провели флешмоб против наркотиков,в центре Костаная собрались ставить памятник.... кому-то (все на обсуждение) ещё 10 домов разрисуют кем-нибудь опять все на обсуждение,старая добрая тактика разбавления пива водкой)