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≡ МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
 
 
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§ NG.kz
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39589

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерством уже проведен мониторинг школ и определены критерии, которые будут учитываться при определении очередности получения возмездной техники школьниками.


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§ abaika95
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4656

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 12.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мы обращаемся ко всем казахстанцам, предприятиям, компаниям и организациям принять участие в акции/


В Казахстане очень слабо поставлена работа политтехнологов,точнее их тут вообще наверно нет, выдать такую новость в открытую при этом зная как после всех скнадалов народ негативно реагаирует на все потуги министерств собирать помощь для благой цели но с граждан и спонсоров
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§ seroff
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
296

Регистрация:
28.04.14
Отправлено: 12.08.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где наше хвалёное государство? Не может оторваться от запихивания бабла в карманы от финансовой помощи других стран?
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§ maxsaf
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7337

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
выдать такую новость в открытую при этом зная как после всех скнадалов народ негативно реагаирует на все потуги министерств собирать помощь для благой цели

Сначала говорят, что деньги выделяются, все потребности будут закрыты, а потом начинается сбор помощи. Понятное дело - начинают посещать определенные мысли - а все ли финансы достигают цели, или все таки по пути следования растворяются в неизвестном направлении. Пардон, в известном. :lol:
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* Vit
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9710

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учителя обзваниливали детям и родителям. Моим тоже. Спрашивали есть ли у вас дома комп и насколько он серьёзный, выдержит ли учебную программу. Мои сказали, есть нормальный, папа нам его купил лет много назад. Хулиган старший, умолчал что от моей покупки не че не осталось уже, если только коврик для мышки. Старший навернул его до крутизны нереально. Он участвует в каких то соревнований по играм. Щас его взяли на работу модератором в одну игровую компанию. Платят 85 000..простому школьнику. Интересно нашим модерам из нг сколько платят.?
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§ Козлов я
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1659

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 12.08.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4656

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 12.08.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Щас его взяли на работу модератором в одну игровую компанию. Платят 85 000..простому школьнику/


Как сказал один старый еврей,даже твое хобби может приносить деньги,если ты чем то действительно серьезно увлекаешься и интересуешься то не нужна и работа


В каждом деле нужна отдача на 100% тогда будут и удовольствие от дела и доход



Цитата-/Он участвует в каких то соревнований по играм./


Это сейчас прибыльная тема,в некоторых батлах до 1млн бакинских главный приз доходит,так что успехов кибеспортсмену!
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§ ACROS
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
877

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 12.08.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно: лекарства, кислородные аппараты - на борьбу с коронавирусом; теперь - компьютеры, ноутбуки - на дистанционное обучение: - и всё это на ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ деньги несформировавшегося казахского гражданского общества.

Стесняюсь спросить: а у нас государство ЕСТЬ - минздрав, минобр, минэкономики, минфин - вот эти ключевые министерства, которые распределяют государственные деньги и на коронавирус и на дистанционное обучение школьников, тем более Президент громогласно заявил о СТОПРОЦЕНТНОМ обеспечении государством ВСЕХ школьников компьютерами. Мы зачем платим налоги в бюджет? На ЭКСПО,на салюты, на тои, на праздники и прочие дни рождения столиц и деятелей??
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§ ACROS
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
877

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 12.08.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так ли нужен строительство крематория в астане, стоимостью более полтора миллиарда?? У нас в Казахстане земли мало??
Может эти деньги направить на покупку компьютеров школьникам.
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§ yudjin
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6844

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 12.08.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намедни, в одной местной газетке, прочитал, что на 3 рисунка на стенах в Костанае потратили 12 миллионов из бюджета. Если разделить на 250 000 за один скромный, но достаточный для учебы комп, то 48 человек могли бы быть обеспечены компьютерами, с помощью которых о великих людях Казахстана они бы узнавали из дистанционного обучения...а теперь придется смотреть на стены...

А по словам покинувшего облоно Василия, сегодня у 4101 ученика и 176 педагогов нет компьютеров.
Значит самое время давить на жалость предпринимателям, бюджетникам и просто собирать по копейке с народа.

[Исправлено: yudjin, 12.08.2020 - 14:11]
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§ abaika95
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4656

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 12.08.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/то 48 человек могли бы быть обеспечены компьютерами, с помощью которых о великих людях Казахстана они бы узнавали из дистанционного обучения...а теперь придется смотреть на стены.../




Старые песни о главном)
Действующие лица

Нытики:
не проводите день города отдайте деньги детям!

Другие нытики:
Почему не проводили день города,вообще последнего нормального праздника лишают!!! Вот раньше как проводили.....все разрисуют,украсят эх

Третьи нытики:зачем фасады разрисовывать? лучше отдайте деньги на покупку компов для 40 учеников из 4 тысяч!!

Четвертые нытики:вооот в городе вообще серость и скучность,одни хрущовки вокруг на депрессуху наводящие нет украсить чем нибудь!

Пятые нытики:зачем фасады? Лучше клумбы и газон везде постелить как в европах!!!

Шестые нытики:какие клумбы? Сиротам и детям деньги,деееетяяям!


Вывод:сколько людей столько и мнений.
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§ ACROS
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
877

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 12.08.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
столько и мнений.

abaika95: Вывод:сколько людей столько и мнений


Мнение должно быть одно: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ расходований бюджетных и государственных денег.

Для этого существует мажоритарная ВЫБОРНОСТЬ депутатов всех уровней (не назначаемых, а именно выбираемых). Возникла ситуация с эпидемий коронарвируса - гражданское сообщество решает что борьба с эпидемией коронавируса это - НАИГЛАВНЕЙШАЯ задача на сегодняшний день и даёт НАКАЗ своим ВЫБРАННЫМ слугам народа - ДЕПУТАТАМ: ВСЕ средства выделить на борьбу с эпидемией.
Созывается ВНЕОЧЕРЕДНАЯ сессия ( маслихата любого уровня, Мажилиса) где деньги - ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ например: запланированный САЛЮТ ( это не первая необходимость) отменяется, а деньги направляются на повышенную зарплату врачам, работающим в "красной" зоне; возникла ситуация с обеспечением школьников персональными компьютерами - тоже самое, например: строительство крематория или же мероприятия в честь юбилея Абая ( я думаю и сам великий просветитель, тоже так бы решил) отменить ( эти два события - тоже не первые необходимости) , а высвободившиеся деньги направить на покупку компьютеров.

А, фасады, клумбы, портреты на стенах, дни городов и прочих великих людей - что там ещё: серость и скученность хрущёвок ( это поле деятельности КСК) - для этого и существуют разные ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ фонды, куда НЕРАВНОДУШНЫЕ граждане и бизнесмены перечисляют деньги .
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§ abaika95
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4656

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 12.08.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/гражданское сообщество решает что борьба с эпидемией коронавируса это - НАИГЛАВНЕЙШАЯ задача на сегодняшний день и даёт НАКАЗ своим ВЫБРАННЫМ слугам народа - ДЕПУТАТАМ: ВСЕ средства выделить на борьбу с эпидемией./



У нас есть гражданское общество? Есть несколько политблогеров, партий,ОО,СМИ и личностей тянущих одеяло на себя и поднимающих вопросы разной степени значимости а гражданского общества как такового не вижу



Цитата-/Созывается ВНЕОЧЕРЕДНАЯ сессия/

Кем? И с какого бухты Барахты?



Цитата-/для этого и существуют разные ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ фонды, куда НЕРАВНОДУШНЫЕ граждане и бизнесмены перечисляют деньги/


Эти перечисленные деньги уже ушли в фонды помощи коронавирусу а из бюджета (почему-то антикор там засветился) рисуют рисунки)



А в сути не спорю могли и повременить со всеми тратами,но боюсь дело банально в другом, информационная повестка сейчас заменяет пропаганду,люди устали 5 месяцев слушать про вирус и смерти а тут на тебе личностей рисуют,уже что-то другое,не удивлюсь дальше больше будет,в селе таком то провели флешмоб против наркотиков,в центре Костаная собрались ставить памятник.... кому-то (все на обсуждение) ещё 10 домов разрисуют кем-нибудь опять все на обсуждение,старая добрая тактика разбавления пива водкой)
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§ ACROS
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
877

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 12.08.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


Мы оба об одном и том же: тоже самое сказать, причём перевернутыми словами, я тоже могу.
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§ abaika95
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4656

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 12.08.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/тоже самое сказать, причём перевернутыми словами, я тоже могу/




Странно,что-то не могу у вас найти слова повестка и информационная) может всё-таки о разном?
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