ACROS МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников #11 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 875

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:04 Цитата: abaika95:

столько и мнений.



abaika95: Вывод:сколько людей столько и мнений



Мнение должно быть одно: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ расходований бюджетных и государственных денег.



Для этого существует мажоритарная ВЫБОРНОСТЬ депутатов всех уровней (не назначаемых, а именно выбираемых). Возникла ситуация с эпидемий коронарвируса - гражданское сообщество решает что борьба с эпидемией коронавируса это - НАИГЛАВНЕЙШАЯ задача на сегодняшний день и даёт НАКАЗ своим ВЫБРАННЫМ слугам народа - ДЕПУТАТАМ: ВСЕ средства выделить на борьбу с эпидемией.

Созывается ВНЕОЧЕРЕДНАЯ сессия ( маслихата любого уровня, Мажилиса) где деньги - ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ например: запланированный САЛЮТ ( это не первая необходимость) отменяется, а деньги направляются на повышенную зарплату врачам, работающим в "красной" зоне; возникла ситуация с обеспечением школьников персональными компьютерами - тоже самое, например: строительство крематория или же мероприятия в честь юбилея Абая ( я думаю и сам великий просветитель, тоже так бы решил) отменить ( эти два события - тоже не первые необходимости) , а высвободившиеся деньги направить на покупку компьютеров.



А, фасады, клумбы, портреты на стенах, дни городов и прочих великих людей - что там ещё: серость и скученность хрущёвок ( это поле деятельности КСК) - для этого и существуют разные ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ фонды, куда НЕРАВНОДУШНЫЕ граждане и бизнесмены перечисляют деньги .