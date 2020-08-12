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≡ Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину
 
 
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§ NG.kz
Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39589

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие переболевшие коронавирусом казахстанцы не понимают, почему ПЦР-тест у них показывает положительный результат. С этим необычным явлением столкнулась и объяснила его алматинский врач, победившая COVID-19.
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§ Vit
Re: Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9708

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все фуфломицин про здоровое питание итд. С детства у меня на столе всегда было мясо, фрукты и овощи выращеные своими руками. Не магазиные. Не когда не курил. В школе всегда занимал первые места по физ соревнованием. Ангинами, грипами не страдал зимой. Горло не когда не болело, нос чистый без казюл и соплёй с детства. Я не знаю вкус казюль.
. Сначало я думал проблема что у меня в имунитете. Но мазайка не клеется. Почему тогда раньше другими простудами не болел. Спрасил у лечещего врача. Мы долго с ней обсуждали многое варианты. И в конце она все таки призналась что МЫ врачи не в курсе как себя ведёт корона в организме, да не кто не в курсе потому и проблема. То бесимптомны то симптомные. Мир не знает пока как с ним бороться, а автор уже знает оказывается.
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§ nmv85
Re: Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину
nmv85


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Сообщений:
67

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 12.08.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько мнений прям все специалисты по вирусу среди врачей . Я полностью согласна ,что никто не знает как и чем его лечить ,кто как переносит и от чего зависит, что кто то меньше кто то больше болеет,а кого вообще пронесло. И тем более никто не знает последствия после того как переболели. Работа печени,витамины,ЗОЖ, все это ничто перед этим вирусом, те кто переболел со всеми признаками и симптомами, меня поймут.
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§ yudjin
Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6843

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 12.08.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сначало я думал проблема что у меня в имунитете

Друг, у тебя проблема с великим и могучим русским языком.
Ну надо же что-то с этим делать. ;-)
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§ Vit
Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9708

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:
У меня появился "побочный" эффект после болезни. Раньше до болезни было давление 140 при болезни 160. А после стало детским 125. Специально купил для этого аппарат. Просто стало интереснно почему так. Незнаю может на это повлияли уколы от тромбоза. Не спрашивайте зачем купил. Когда начал болеть все подряд покупал, нужно не нужно это я потом уже об этом думал
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§ yudjin
Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6843

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 12.08.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Когда начал болеть все подряд покупал, нужно не нужно

вот из-за таких и пропал весь парацетамол, цефазолин, нафтизин, бронхолитин. ;-)
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§ Vit
Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9708

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Юд я не покупал в кз кроме жира барсука не чего. Всё лекарства я привёз из РФ. А в больнице мне делали уколы, незнаю откуда их брали. Я не кого не обокрал) а эти аппараты в свободном доступе, ну относительно не дорого. Я брал в местной аптеки за 18500.) мимо Бро. Мимо.) Кстати если тебе нужен парацетамол у меня в холодильники лежат. Могу абсолютно бесплатно подогнать. Я конечно не оптовая база фармаком. Ящиками не могу продавать да и нету столько Но пару пластинок в лёгкую могу подарить. Это из личных заначек.Я не комерц. Просто так! Но они не помогут при корне.
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