Vit Re: Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9708

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:27 Это все фуфломицин про здоровое питание итд. С детства у меня на столе всегда было мясо, фрукты и овощи выращеные своими руками. Не магазиные. Не когда не курил. В школе всегда занимал первые места по физ соревнованием. Ангинами, грипами не страдал зимой. Горло не когда не болело, нос чистый без казюл и соплёй с детства. Я не знаю вкус казюль.

. Сначало я думал проблема что у меня в имунитете. Но мазайка не клеется. Почему тогда раньше другими простудами не болел. Спрасил у лечещего врача. Мы долго с ней обсуждали многое варианты. И в конце она все таки призналась что МЫ врачи не в курсе как себя ведёт корона в организме, да не кто не в курсе потому и проблема. То бесимптомны то симптомные. Мир не знает пока как с ним бороться, а автор уже знает оказывается.