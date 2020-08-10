elektron Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5496

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:01 Если верить теории распространения ковида, до самое позднее, через дней 10-ть Белоруссию должно накрыть по полной. Но Хабаровск уже показал, как и Шведы, что это не так. Носим масочки и улыбаемся дальше.

Хотя лично моё мнение, маска точно также защищает от вируса, как трусы от поноса.