yudjin Светлана Тихановская покинула Беларусь #40





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6842

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:31 Тихановская:

«Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. »



Так, что якобы лидер оппозиции самоустранилась. У протестантов нет ни предводителя, ни олигархов, подогревающих деньгами... зато есть сволочные соседи в виде Польши, Литвы и Украины.