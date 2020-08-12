yudjin МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников #9





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6842

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:05 Намедни, в одной местной газетке, прочитал, что на 3 рисунка на стенах в Костанае потратили 12 миллионов из бюджета. Если разделить на 250 000 за один скромный, но достаточный для учебы комп, то 48 человек могли бы быть обеспечены компьютерами, с помощью которых о великих людях Казахстана они бы узнавали из дистанционного обучения...а теперь придется смотреть на стены...



А по словам покинувшего облоно Василия, сегодня у 4101 ученика и 176 педагогов нет компьютеров.

Значит самое время давить на жалость предпринимателям, бюджетникам и просто собирать по копейке с народа.



[Исправлено: yudjin, 12.08.2020 - 14:11]