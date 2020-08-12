abaika95 Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4651

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:00 Цитата-/Мы обращаемся ко всем казахстанцам, предприятиям, компаниям и организациям принять участие в акции/





В Казахстане очень слабо поставлена работа политтехнологов,точнее их тут вообще наверно нет, выдать такую новость в открытую при этом зная как после всех скнадалов народ негативно реагаирует на все потуги министерств собирать помощь для благой цели но с граждан и спонсоров