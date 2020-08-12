Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
 
 
Ответить 
§ NG.kz
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39586

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерством уже проведен мониторинг школ и определены критерии, которые будут учитываться при определении очередности получения возмездной техники школьниками.


Читать новость
§ abaika95
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4651

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 12.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мы обращаемся ко всем казахстанцам, предприятиям, компаниям и организациям принять участие в акции/


В Казахстане очень слабо поставлена работа политтехнологов,точнее их тут вообще наверно нет, выдать такую новость в открытую при этом зная как после всех скнадалов народ негативно реагаирует на все потуги министерств собирать помощь для благой цели но с граждан и спонсоров
Профайл
§ seroff
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
seroff


(Пользователи)
Сообщений:
296

Регистрация:
28.04.14
Отправлено: 12.08.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где наше хвалёное государство? Не может оторваться от запихивания бабла в карманы от финансовой помощи других стран?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 2
Всего: 102

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 48.3 Ko -