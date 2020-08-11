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≡ Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
 
 
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§ NG.kz
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39584

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе НАО "Фонд социального медицинского страхования" в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz сообщили, какие заработные платы предусмотрены по штатному расписанию без учета вычетов.
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§ Vit
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9701

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Помнишь форумчана, белая простынь из Астаны. Айтишник, он козырял что зп у него около 2 лямов. Щас чёт пропал, может зажирел.
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§ elektron
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5496

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 11.08.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

пруфов не дам :lol: Но был тут индивидуум "бывалый", так отписывался 4 ляма получал.
Но он больше по картриджам классифицировался (шутка). :lol:
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§ Vit
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9701

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот и я тоже про него вспомнил. Может и 4ляма. Я уже не помню. Я так уменьшил. Он же бывалый, он же простынь.) ну как бы то не было, умный чел был.
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§ maxsaf
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7334

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Vit:

Ну ля-ля это не мешки ворочать. Я с темой заправки картриджей знаком не по наслышке. Да и заправляют их не от жира, а потому что покупать новый каждый раз - дорого. Когда я в этой сфере работал, наши заправщики больше 60 штук не видели, хотя вечно в грязи, пылюка - то еще удовольствие. Сколько сейчас в кз стоит принтер заправить? Отнимите стоимость самого тонера - останется услуга. Какая то часть от услуги пойдет фирме или на налоги, откаты. И сколько картриджей надо заправить, чтобы получить два ляма в таком случае?
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§ Vit
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9701

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Неё он вроде лямы не на картриджах делает, он начинал с них в молодости. А потом вроде вырос и теперь в астане жирует, чёт с компами связано вроде я так помню. Я верю что хороший спец может в астане по 2 ляма зарабатывать. Верю. Я простой трудяга по 500 натягивал. Знаю наши по ляму делают. Но из за карантина и моей болезни я остановил все договорённости с Европой. На время.
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§ maxsaf
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7334

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я верю что хороший спец может в астане по 2 ляма зарабатывать

Может, но это далековато от определения "средний айтишник"

Напомнить про среднюю зарплату на семью в 500 000, какой хай стоял тогда? А вы мне рассказываете про два ляма на одного. Среднего айтишника. Ну ну.

[Исправлено: maxsaf, 12.08.2020 - 00:23]
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§ Vit
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9701

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я незнаю почему хай стоял про 500 на семью в астане. Но это абсолютно реально для столицы, а если в семьи двое работают ваще не проблема. Когда экспо строили, там многие озолотились и если у них спросить а правда вы 500 получали? Они расмеюттся. Там больше было и на много.
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§ maxsaf
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7334

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Так а че щас тут возмущаются про зп фонда мед страхования? И ты в том числе кстати. Или ЭКСПО финансировалось не из вашего кармана?
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§ Vit
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9701

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты не внимателен)) я сказал для Астаны это нормальная зп. Не для костаная. :lol: в Кустанае тот же простынь или бывалый не когда не говорил про лямы. Тут такое тяжело. Ну незнаю если только Акрос после уборки. А так. Незнаю)
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§ maxsaf
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7334

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ты не внимателен)) я сказал для Астаны это нормальная зп. Не для костаная.

А может это ты невнимателен? Без обид)) Фонд мед страхования - столичная контора, стало быть и зп там столичные. А че тогда возмущаться?))
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§ maxsaf
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7334

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
в Кустанае тот же простынь или бывалый не когда не говорил про лямы

Ага, в Кустанае он заправлял 20 картриджей в день, а в Астане - о, чудо - стал по 200 шт заправлять? Как? Волшебной палочкой, или с моторчиком на спине как у Карлсона? Я еще понимаю другие профессии, где тупо штаны протирают и не надо руками работать. Но в заправке картриджей чудес не бывает))
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§ Vit
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9701

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хм. Логично. Поймал меня)) )
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§ Vit
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9701

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 02:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я не говорил что он стал в астане по 200 картридж заправлять. Он вроде из кустанайского заправщика стал айтишником. Я не в курсе насколько это реально. Но если например в студентом подрабатывал, а потом выстрелило и устроится в хорошую контору в астане с хорошей зп.
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§ maxsaf
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7334

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Он вроде из кустанайского заправщика стал айтишником

Ну это уже другой разговор. А если еще и помощников нанял, да по тендерам бегать начал - то вполне реально. :lol:
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