maxsaf Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7330

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:50 Цитата: elektron:



Vit:



Ну ля-ля это не мешки ворочать. Я с темой заправки картриджей знаком не по наслышке. Да и заправляют их не от жира, а потому что покупать новый каждый раз - дорого. Когда я в этой сфере работал, наши заправщики больше 60 штук не видели, хотя вечно в грязи, пылюка - то еще удовольствие. Сколько сейчас в кз стоит принтер заправить? Отнимите стоимость самого тонера - останется услуга. Какая то часть от услуги пойдет фирме или на налоги, откаты. И сколько картриджей надо заправить, чтобы получить два ляма в таком случае?