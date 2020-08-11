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≡ Светлана Тихановская покинула Беларусь
 
 
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§ NG.kz
Светлана Тихановская покинула Беларусь
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39584

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Напомним, в ряде городов Беларуси 9 августа начались массовые несанкционированные акции протеста.
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§ abaika95
Светлана Тихановская покинула Беларусь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4649

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А кто это ?/




Один очень умный человек
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§ Victor Yang
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13045

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 11.08.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
elektron:
Я про Украину упомянул, тут массовость другая.
На Украине больше было. Да и в любом случае - меньшинство, причем подавляющее.

Цитата:
elektron:
А вот 80% Луки смущают.

По-моему, вполне возможно. Люди в основном консерваторы. Тем более, кто помнит 90-е - тому перемены не нужны, тем более таким образом. Но накал говорит о том что там пора провести операцию по типу "Ельцин-99" и "Назарбаев-2019".
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§ ACROS
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
872

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 11.08.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
смущают меня эти 80%


Их выход во втором акте: скоро начнутся многотысячные митинги трудовых коллективов с массовым осуждением действий деструктивных сил по дестабилизации политической жизни в стране и поддержка курса Президента на дальнейшее улучшение жизни простых белорусчан.
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§ ACROS
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
872

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 11.08.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
меньшинство


Революцию делает: всегда активное МЕНЬШИНСТВО ( один выстрел "Авроры" и рота балтийских матросов - перевернули ход мирового развития всего человечества в 20 веке). Провинции - остаётся только подчиниться. Хабаровск - никогда не будет и не станет оплотом российской революции. У Минска - все данные что бы, стать вместо изрядно поднадоевших Украины и Сирии- звездой на ток-шоу российского телевидения. А то у Соловьева уже не хватает фантазии и тем для вдохновения.
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§ elektron
Светлана Тихановская покинула Беларусь
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5496

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 11.08.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тем более, кто помнит 90-е

Вот и я про тоже. Народ то проголосовал за сохранение Союза. А как вышло - известно. Вот и вся демократия.
Как бы тут где ошибки не было. Но и переворота "Украинского" нельзя допустить. Сложно всё. На эмоциях.
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§ elektron
Светлана Тихановская покинула Беларусь
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5496

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 11.08.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Хабаровск - никогда не будет и не станет оплотом российской революции

Ну да оригинальный был бы пример, как бандит и убийца во власти поднимает народ и с последующими событиями. Ну вот как в таком государстве строить правовое общество? А потом Путин виноват... 8-)
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§ abaika95
Светлана Тихановская покинула Беларусь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4649

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Провинции - остаётся только подчиниться. Хабаровск - никогда не будет и не станет оплотом российской революции./



Революции нет,центром оппозиции к власти-да,сейчас если туда свезти всех протестунов которые туда и едут, то концентрация активистов на один квадратный метр будет зашкаливать
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
П


(Пользователи)
Сообщений:
7

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 11.08.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АCROS
ВЫ Правы! Лучше про приятное 😊🤗🖐🤝
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
П


(Пользователи)
Сообщений:
7

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 11.08.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заметил балайка 95 стал нервничать.
Написал про воронок, еще про другое.

Хорошо сидя дома писать нехорошее и негативные комментарии.
А я повторюсь, моя цель: это абайка 95 ( один раз написал правильно, но Т9 выправил на байку, исправил правильно).
Не знаю как это правильно, банить его.
Только из-за него, и практически только на него будут мои комментарии.
P.S. Смысла не вижу в дальнейших обсуждениях.
Не буду заходить и читать комментарии в данном материале ( извините, я новенький, могу ошибаться)
До встречи! Абайка 95!😊
Я даже его зауважал, когда он написал про меня: Товарищ протазан
🖐🤗
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