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≡ Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
 
 
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§ NG.kz
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39584

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе НАО "Фонд социального медицинского страхования" в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz сообщили, какие заработные платы предусмотрены по штатному расписанию без учета вычетов.
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§ Vit
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9694

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Членов правления, в том числе председателя правления - от 850 000 тенге.

Члены правления. Если судить по американским фильмам) это те люди которые в ложили свой капитал в какой то бизнес. А потом получают нештяки разные в виде бонусов. А эти че вложили? Тупо получают по ляму от всех нас из зарплаты, а мы ещё скидываемся на ивл и другие медицинские нужности.
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§ nmv85
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
66

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 11.08.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам такие зарплаты и не снились. от 850.000 т.е предела нет . Ну, нормально так жить. Налог высчитывают куда зачем, а главное кому в карман, мед страхование "вынь да положь" про пенсионные вообще молчу. Ну если бы с такой зп удерживали я бы не против была
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§ сайлау курманов
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3973

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 11.08.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем они занимаются, по мне так их работу могли бы сделать на половину меньшим штатом, короче бездельников и дармоедов развели
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§ olegggon
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1114

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 11.08.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 90-х уже был такой фонд. Председателя вроде до сих пор ищут. Там тоже миллиарды увели. Может 2-ая серия?🤪
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§ Горожанин_kst
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1699

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 11.08.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот это сущее бесстыдство!
Клерки на госслужбе сколь получают? Почему у этих оклады в 3 раза выше?Акционерное общество? А кто акционеры?
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§ Тот самый
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
874

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сотрудникам будут сокращены премии


Какие вообще премии? За что? Неужели всё настолько хорошо с оплатой из ФМС тех же лекарств коронавирусным больным? Да вроде нет, все покупают за свои.
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§ ACROS
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
872

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 11.08.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://административно-управленческого персонала - от 300 000 тенге;//

Классно: какой то завхоз фонда получает - 300 000 тенге и выше.
Цитата:
olegggon:
Председателя вроде до сих пор ищут


А его НИКТО и НИКОГДА не искал, также как и братьев Рыскалиевых.
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§ Охотник
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
О


(Пользователи)
Сообщений:
14

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 11.08.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не хилые зарплаты получают эти дармоеды!! За мои взносы за себя и за продавцов они рисуют себе зарплату какую выдумают. Одним словом дармоеды!!!
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§ shootnix
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
s


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
35

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 11.08.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
850к - это средняя зп среднего не особо выдающегося айтишника, ничего особенного. А тут человек на управленческой должности. Не вижу проблемы, обычная зп. Я бы себе больше нарисовал =))
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§ Тот самый
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
874

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
850к - это средняя зп среднего не особо выдающегося айтишника


850K - вообще-то больше зарплаты акима области, у нашего Архимеда 762 тысячи тенге. Именно в Кустанае, чтобы получать 850K надо быть достаточно выдающимся программистом, а не просто айтишником. Так то и учитель информатики, и продавец ноутбуков - тоже айтишники.

[Исправлено: Тот самый, 11.08.2020 - 22:35]
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§ shootnix
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
s


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
35

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 11.08.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Именно в Кустанае, чтобы получать 850K надо быть достаточно выдающимся программистом, а не просто айтишником.

Да, в Кустанае таких зп нет. Ну как нет, есть, но не у всех ;-)
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§ Vit
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9694

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так они вроде не айтишники а члены правления. То есть в нашем случае не копейки не потратив на бизнес, халявщики можно сказать со связями родствеными и компьютер у них стоит на столе только для вида,возможно они только знают как его включить и выключить.) просто бабки сидят и получают.
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§ Тот самый
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
874

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
просто бабки сидят и получают


А то и не сидят даже, а просто числятся годами, получают зарплату на карточку и не знают где находится их работа
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§ maxsaf
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7328

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
850к - это средняя зп среднего не особо выдающегося айтишника, ничего особенного

Пруф в студию, или бла бла?
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