Партизан7 Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь #38 П





(Пользователи) Сообщений: 7

Регистрация: 30.07.20 (Пользователи) Отправлено: - 23:18 Заметил балайка 95 стал нервничать.

Написал про воронок, еще про другое.



Хорошо сидя дома писать нехорошее и негативные комментарии.

А я повторюсь, моя цель: это абайка 95 ( один раз написал правильно, но Т9 выправил на байку, исправил правильно).

Не знаю как это правильно, банить его.

Только из-за него, и практически только на него будут мои комментарии.

P.S. Смысла не вижу в дальнейших обсуждениях.

Не буду заходить и читать комментарии в данном материале ( извините, я новенький, могу ошибаться)

До встречи! Абайка 95!😊

Я даже его зауважал, когда он написал про меня: Товарищ протазан

🖐🤗