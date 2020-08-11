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≡ Светлана Тихановская покинула Беларусь
 
 
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§ NG.kz
Светлана Тихановская покинула Беларусь
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39584

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Напомним, в ряде городов Беларуси 9 августа начались массовые несанкционированные акции протеста.
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§ abaika95
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4645

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь в Белоруссии есть свой Аблязов
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
П


(Пользователи)
Сообщений:
3

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 11.08.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаю "Нашу газету".
Убедился, что из всех местных СМИ, только она правдиво информирует людей.
В комментариях статьёй: много хороших обсуждений.
Но я специально зарегистрировался, чтоб задать вопрос:про Абалайку 95,кто он такой?
Заметил, он всегда поддерживает власть, в любых хороших событиях- специально пишет негатив. В частности про строительство 9 ЭТАЖНОГО общежития медколледжа, про перевод ВРЕМЕНИ, про ситуацию в АПТЕКАХ области.
Неужели он, как я ранее читал в комментариях, на довольствии властей?
P.S. Обсуждать политику, про Белоруссию, и про Аблязова будет себе дороже.
Да и зачем это? У нас славу Богу в Казахстане хорошо.
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§ Victor Yang
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13041

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 11.08.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Неужели он, как я ранее читал в комментариях, на довольствии властей?

Во флуде ответил я.
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* Vit
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9691

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:

Вы новенький. Поэтому столько радости от регистрации. В нашей газете не че хорошего нет. Постояно негатив в новостях и в коментах Я когда хочу испортить себе настроение, открываю сайт и все, настроение испорчено) когда не хочу, стараюсь обходить стороной и смотрю другие сайты.
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§ таноми52
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1935

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 11.08.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится Литве.

Источник: https://www.ng.kz/


И этим всё сказано!
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* Горожанин_kst
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1697

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 11.08.20 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Я не уловил хода мысли. Свалила в ближайшее свободное зарубежье, Бацьке недоступное, тут понятно. Языковая среда там близкая, тоже разумию. Ну и поддержка будет, Литва Польша и Белоруссия были когда-то под одной рукой, амбиции Литвы и Польши будут ею использованы. Но для Польши она ещё не доросла, начинает с чухонцев заход на Европу? Или предполагаете изначально ушки оттуда росли? Шчупальцы ГасДепа?

[Исправлено: Горожанин_kst, 11.08.2020 - 20:49]
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§ abaika95
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4645

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Но я специально зарегистрировался, чтоб задать вопрос:про Абалайку 95,кто он такой?/




Вечер перестает быть томным) а куда купидон делся и ещё один чувак который регался только с целью меня везде облаять ночью?) Ай ладно
Как меня не назвали осталось балалайкой назвать




Цитата-/Заметил, он всегда поддерживает власть, в любых хороших событиях/

А что в хороших событиях надо хаять власть?) Это как-то уже совсем клинично) да и притом тут таких уже хватает





Цитата-/В частности про строительство 9 ЭТАЖНОГО общежития медколледжа, про перевод ВРЕМЕНИ, про ситуацию в АПТЕКАХ области./


Про 9этажку да я поддерживаю строительство
Общаги именно в этом дворе,потомучто прекрасно понимаю,что убрав ее сейчас по недовольству жильцов,то заново начнут чесаться о строительстве лет через 15


Про перевод времени немогу понять что происходит


Про аптеки а что про аптеки?



Цитата-/Неужели он, как я ранее читал в комментариях, на довольствии властей?/

Ох и ах) даже больше дорогой товарисч следящий за моей личностью днями,месяцами и годами) я у них на недовольстве)



Цитата-/Обсуждать политику, про Белоруссию, и про Аблязова будет себе дороже.Да и зачем это? У нас славу Богу в Казахстане хорошо/


В Казахстане райский рай и небо голубое забыли добавить) а и да,хорошо войны нет)
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* Vit
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9691

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как вам история про 33 богатыря? Ух захватывающий трейлер. Всю неделю смотрел, все серии.
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§ abaika95
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4645

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А как вам история про 33 богатыря? Ух захватывающий трейлер. Всю неделю смотрел, все серии./



Там сейчас ещё каких-то нациков взяли со свастикой набитой на телах,Тихоновская записала видео что уезжает к детям и просит не выходить на митинги,пару милиционеров демонстративно уволилось из рядов милиции,один демонстрант подарвался на своей же гранате,Беларусы объявили стачку и не выход на рабочие места кароче все интересней и интересней,последний раз так было в декабре 2013 с новостями про Майдан
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
П


(Пользователи)
Сообщений:
3

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 11.08.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про Аптеки.
Знаю одну из авторов обращения.
Люди обратились за помощью, за поддержкой.
А их штрафами: лекарство стоило 194,4 тенге - в одной из аптек округлили, 195 тенге. А им штраф больше 200 000 тенге.
И моей знакомой тоже штраф 312 000 тенге.
Сейчас уже нет смысла обсуждать эту статью.
Но вместо поддержки, аптекари области, получили от аблайки 95 негативные комментарии.
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* Vit
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9691

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Беларусия жгет. Раньше новости и всякие ток шоу смотрел только про Украину., потом она надоела,там одно и тоже. Перестал смотреть. А щас очень интереснно. Майдан по беларуски. Есть теперь вечерок перед телеком скоротать)
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