abaika95 Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4645

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:53 Цитата-/Но я специально зарегистрировался, чтоб задать вопрос:про Абалайку 95,кто он такой?/









Вечер перестает быть томным) а куда купидон делся и ещё один чувак который регался только с целью меня везде облаять ночью?) Ай ладно

Как меня не назвали осталось балалайкой назвать









Цитата-/Заметил, он всегда поддерживает власть, в любых хороших событиях/



А что в хороших событиях надо хаять власть?) Это как-то уже совсем клинично) да и притом тут таких уже хватает











Цитата-/В частности про строительство 9 ЭТАЖНОГО общежития медколледжа, про перевод ВРЕМЕНИ, про ситуацию в АПТЕКАХ области./





Про 9этажку да я поддерживаю строительство

Общаги именно в этом дворе,потомучто прекрасно понимаю,что убрав ее сейчас по недовольству жильцов,то заново начнут чесаться о строительстве лет через 15





Про перевод времени немогу понять что происходит





Про аптеки а что про аптеки?







Цитата-/Неужели он, как я ранее читал в комментариях, на довольствии властей?/



Ох и ах) даже больше дорогой товарисч следящий за моей личностью днями,месяцами и годами) я у них на недовольстве)







Цитата-/Обсуждать политику, про Белоруссию, и про Аблязова будет себе дороже.Да и зачем это? У нас славу Богу в Казахстане хорошо/





В Казахстане райский рай и небо голубое забыли добавить) а и да,хорошо войны нет)