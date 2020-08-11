Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39584

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе НАО "Фонд социального медицинского страхования" в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz сообщили, какие заработные платы предусмотрены по штатному расписанию без учета вычетов.
Читать новость
§ Vit
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9689

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Членов правления, в том числе председателя правления - от 850 000 тенге.

Члены правления. Если судить по американским фильмам) это те люди которые в ложили свой капитал в какой то бизнес. А потом получают нештяки разные в виде бонусов. А эти че вложили? Тупо получают по ляму от всех нас из зарплаты, а мы ещё скидываемся на ивл и другие медицинские нужности.
Профайл
§ nmv85
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
66

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 11.08.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам такие зарплаты и не снились. от 850.000 т.е предела нет . Ну, нормально так жить. Налог высчитывают куда зачем, а главное кому в карман, мед страхование "вынь да положь" про пенсионные вообще молчу. Ну если бы с такой зп удерживали я бы не против была
Профайл
§ сайлау курманов
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3973

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 11.08.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем они занимаются, по мне так их работу могли бы сделать на половину меньшим штатом, короче бездельников и дармоедов развели
Профайл Посетить вебсайт
§ olegggon
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1114

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 11.08.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 90-х уже был такой фонд. Председателя вроде до сих пор ищут. Там тоже миллиарды увели. Может 2-ая серия?🤪
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 53
Пользователей: 2
Всего: 55

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 54.12 Ko -