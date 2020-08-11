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≡ Светлана Тихановская покинула Беларусь
 
 
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§ NG.kz
Светлана Тихановская покинула Беларусь
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39584

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Напомним, в ряде городов Беларуси 9 августа начались массовые несанкционированные акции протеста.
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§ abaika95
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4643

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь в Белоруссии есть свой Аблязов
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§ Партизан7
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
П


(Пользователи)
Сообщений:
2

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 11.08.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаю "Нашу газету".
Убедился, что из всех местных СМИ, только она правдиво информирует людей.
В комментариях статьёй: много хороших обсуждений.
Но я специально зарегистрировался, чтоб задать вопрос:про Абалайку 95,кто он такой?
Заметил, он всегда поддерживает власть, в любых хороших событиях- специально пишет негатив. В частности про строительство 9 ЭТАЖНОГО общежития медколледжа, про перевод ВРЕМЕНИ, про ситуацию в АПТЕКАХ области.
Неужели он, как я ранее читал в комментариях, на довольствии властей?
P.S. Обсуждать политику, про Белоруссию, и про Аблязова будет себе дороже.
Да и зачем это? У нас славу Богу в Казахстане хорошо.
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§ Victor Yang
Светлана Тихановская покинула Беларусь
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13041

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 11.08.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Неужели он, как я ранее читал в комментариях, на довольствии властей?

Во флуде ответил я.
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§ Vit
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9689

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:

Вы новенький. Поэтому столько радости от регистрации. В нашей газете не че хорошего нет. Постояно негатив в новостях и в коментах Я когда хочу испортить себе настроение, открываю сайт и все, настроение испорчено) когда не хочу, стараюсь обходить стороной и смотрю другие сайты.
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§ таноми52
Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1935

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 11.08.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится Литве.

Источник: https://www.ng.kz/


И этим всё сказано!
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