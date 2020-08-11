Партизан7 Re: Светлана Тихановская покинула Беларусь #2 П





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 30.07.20 (Пользователи) Отправлено: - 18:13 Уважаю "Нашу газету".

Убедился, что из всех местных СМИ, только она правдиво информирует людей.

В комментариях статьёй: много хороших обсуждений.

Но я специально зарегистрировался, чтоб задать вопрос:про Абалайку 95,кто он такой?

Заметил, он всегда поддерживает власть, в любых хороших событиях- специально пишет негатив. В частности про строительство 9 ЭТАЖНОГО общежития медколледжа, про перевод ВРЕМЕНИ, про ситуацию в АПТЕКАХ области.

Неужели он, как я ранее читал в комментариях, на довольствии властей?

P.S. Обсуждать политику, про Белоруссию, и про Аблязова будет себе дороже.

Да и зачем это? У нас славу Богу в Казахстане хорошо.