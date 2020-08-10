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≡ Земляничные хлопоты - как это делать
 
 
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§ NG.kz
Земляничные хлопоты - как это делать
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39584

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сезон сбора ягод земляники садовой (клубники) неремонтантных сортов уже давно позади, растения отдыхают и набираются сил для будущего года. А дачникам, наоборот, стоит потрудиться над ягодными грядками как можно быстрее, чтобы растения хорошо перезимовали и урожай вновь порадовал. Несколько несложных агротехнических мероприятий помогут это сделать.
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§ maxsaf
Re: Земляничные хлопоты - как это делать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7323

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 10.08.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году дети собирали ягоду, продавали. И даже близко не заработали так, как на продаже клубничной рассады. Мне до сих пор звонят просят рассаду продать. Короче, теперь план такой - усы не отрывать, к земле их, и пусть размножаются. А весной опять свежую рассаду будем продавать. В этом году я на вырученные от продажи рассады деньги культиватор купил. А с продажи ягоды - жалкие копейки))
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§ yudjin
Земляничные хлопоты - как это делать
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6839

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 11.08.20 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А с продажи ягоды - жалкие копейки))

А у нас наоборот, деньги делают на ягоде...была 1000-1300 за литр, а усы обычно с соседями и знакомыми делятся за медную копейку.
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§ maxsaf
Re: Земляничные хлопоты - как это делать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7323

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А у нас наоборот, деньги делают на ягоде..

Сам в шоке, но тут так. Клубника, как и любая другая ягода круглый год почти во всех магазинах. Варенье - какое хочешь, за копейки, чуть ли не дешевле сахара, поэтому свое варенье крутить - смысла нет. Только самые гурманы и ценители домашнего заморачиваются закруткой банок. А рассада - тут это очень ценится, люди прям весной все такие садоводы - куда деваться. И им пофиг на урожай, на стоимость рассады - главное - сам процесс. Купят дорогую рассаду, сажают, ухаживают а потом раздают фрукты-овощи бесплатно. Это тут считается уау, круто.)) Короче, нам их не понять))
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§ drakon
Земляничные хлопоты - как это делать
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19761

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 11.08.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сам в шоке, но тут так. Клубника, как и любая другая ягода круглый год почти во всех магазинах

У нас, то же, самое. Барбара рвёт в лесу, разные ягоды.
Варит варенье. Дороже - обходится. Привычка... :lol: :lol: ;-) ;-)
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§ Vit
Земляничные хлопоты - как это делать
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9688

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иностранцы. У нас тоже самое. Круглый год ягоды в тц. Вы уехали 30 лет назад и до сих пор думаете что мы в фуфайках ходим и мандарины только на новый год видим. У нас все тоже самое как и у вас Кто хочет и не лень варенье крутит дома. Кому лень покупает.
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§ yudjin
Re: Земляничные хлопоты - как это делать
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6839

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 11.08.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Круглый год ягоды в тц.

И ты ешь вот эту пластмассовую хр...нь из супермаркета?
Ни разу в трезвом уме и здравой памяти не покупал клубнику в магазине... тем более детям.
Мы свежую с сахаром в блендере слегка, по контейнерам и в морозилку.
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§ Vit
Земляничные хлопоты - как это делать
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9688

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Конечно нет, я её и летом не покупаю. Обычно мама угостит или дети принесут.
Сам знаешь Мне то не когда огородом заниматься.
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