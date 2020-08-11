Vit Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках - невозможно #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9688

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:21 Людмила Николаевна я был не в провизорном стационаре а не посредственый в инфекционом областной больнице. Тут у нас было все и реанимацианое палаты с кислородом я сам видел как там люди лежали и дышали в трубки, фотать конечно не стал, я ж не совсем ненормальный. Ренген кабинеты тоже были. Был тоже там, почему я потом настоял на своём же когда они сделали ренген я им весь мозг вынес они меня потом отвезли в онкологическую больницу и сделали кт. И потом совсем другое лечение пошло когда увидели что половина лёгких поражены. А они все удивлялись как так. Одышки нет, сатурация супер. Я им потому что остальная половина лёгких справляется и поставляет нужное количество кислорода в кровь. Не курю. Лёгкие как у младенца, даже если у меня будет 90%поражены они справятся. Я это им доказал и получил совсем другое уже лечение.