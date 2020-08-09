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≡ Костанай кронированный. Ветка о ветках.
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Гога
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2743

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 09.08.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чтож народу то не нравится

---Не знаю. Сам у народа и спроси.
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§ Гога
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2743

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 09.08.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в центральном парке тоже поливают, вроде

---Так вроде или тоже :-( И тут просто сквер.
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§ Серый волк
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11272

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 11.08.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочная неожиданная очень радостная новость!
У никем из местных жителей не понимаемых, потерянных обитателей акунаматата наконец НАШЛИСЬ ближайшие родственники, соотечественники и соплеменники которые смогут обитателей акунаматата понять, простить и даже полюбить!
:lol: :lol: :lol: ЭВРИКА!!!

Они должны были найтись!
И нашлись!
Талантливые, трудолюбивые и самое главное ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!!!
Совсем ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!
:-)
Они обязательно поймут и полюбят друг друга! :lol: :lol: :lol:

Читаю новости, и вдруг...
В Пакистане за день уничтожили 6000 деревьев, высаженных ранее волонтерами
Ссылка:
в Пакистане уничтожили 6000 деревьев высаженных волонтёрами

Просто здорово! Просто офигенски здорово, что наконец-то спустя столько лет, потерянные собратья отыскались! Чудеса случаются! Никаких сомнений, Точно они!
Вот посмотрите как они похожи в своей любви к деревьям в городе!

https://www.youtube.com/watch?v=AO_e24dAOyc&feature=youtu.be

Думается, что жители города несмотря на закрытые границы должны принять максимум возможностей для столь долгожданного воссоединения потерявшихся обитателей акунаматата с своей семьёй.
Им очень хорошо будет вместе!
Это так чудесно когда потерявшиеся семьи воссоединяются!
Мало того, они явно движимы общим чувством, общими устремлениями!

Думаю нужно начать сбор средств на билеты в Пакистан! :lol:
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