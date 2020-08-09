Серый волк Костанай кронированный. Ветка о ветках. #78





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 16:10 Срочная неожиданная очень радостная новость!

У никем из местных жителей не понимаемых, потерянных обитателей акунаматата наконец НАШЛИСЬ ближайшие родственники, соотечественники и соплеменники которые смогут обитателей акунаматата понять, простить и даже полюбить!

ЭВРИКА!!!



Они должны были найтись!

И нашлись!

Талантливые, трудолюбивые и самое главное ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!!!

Совсем ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ!



Они обязательно поймут и полюбят друг друга!



Читаю новости, и вдруг...

В Пакистане за день уничтожили 6000 деревьев, высаженных ранее волонтерами

Ссылка:

в Пакистане уничтожили 6000 деревьев высаженных волонтёрами



Просто здорово! Просто офигенски здорово, что наконец-то спустя столько лет, потерянные собратья отыскались! Чудеса случаются! Никаких сомнений, Точно они!

Вот посмотрите как они похожи в своей любви к деревьям в городе!



https://www.youtube.com/watch?v=AO_e24dAOyc&feature=youtu.be



Думается, что жители города несмотря на закрытые границы должны принять максимум возможностей для столь долгожданного воссоединения потерявшихся обитателей акунаматата с своей семьёй.

Им очень хорошо будет вместе!

Это так чудесно когда потерявшиеся семьи воссоединяются!

Мало того, они явно движимы общим чувством, общими устремлениями!



Думаю нужно начать сбор средств на билеты в Пакистан!