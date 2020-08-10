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≡ Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39582

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы дома № 60 по ул. Станционной обратились за помощью к зоозащитникам после того, как сотрудники службы отлова убили собаку Альфу и оставили ее умирать в их дворе. Теперь результаты вскрытия тела животного могут стать материалами уголовного дела.
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§ ElleR
Re: Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений:
69

Регистрация:
10.08.16
Отправлено: 11.08.20 - 15:18
Комментарий удален модератором.
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§ ElleR
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
ElleR


(Пользователи)
Сообщений:
69

Регистрация:
10.08.16
Отправлено: 11.08.20 - 15:39
Комментарий проходит проверку.
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§ таноми52
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1934

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 11.08.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я б мог их из охотничьего бахнуть,



Не верю! Ты добрый, любишь детей и животных
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§ Козлов я
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1653

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 11.08.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не верю! Ты добрый, любишь детей и животных
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