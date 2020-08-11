Vit Re: Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках -... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9684

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:40 Людмила Николаевна я смотрю вы ваше в санатории вялитесь. У нас было круто. Кровати жеские без пружин. Решётки под матрасом. Фото сделал когда уже моих соседей выписали. Меня одного оставила врач. Оставили на сутки, так как я им все мозги вынес с вопросоми, а че, а почему. Выписали когда я уже увидел своими глазами все анализы,и тд.))))

