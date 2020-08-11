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≡ Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках - невозможно
 
 
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§ NG.kz
Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках - невозможно
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39582

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии кроватей в провизорном стационаре, который был развернут на базе наркоцентра "Альтернатива" при железнодорожной больнице прислала жительница Костаная Людмила Николаевна АРХИПОВА.
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§ Vit
Re: Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9684

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Людмила Николаевна я смотрю вы ваше в санатории вялитесь. У нас было круто. Кровати жеские без пружин. Решётки под матрасом. Фото сделал когда уже моих соседей выписали. Меня одного оставила врач. Оставили на сутки, так как я им все мозги вынес с вопросоми, а че, а почему. Выписали когда я уже увидел своими глазами все анализы,и тд.))))
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§ Vit
Re: Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9684

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Людмила Николаевна как вас кормили? Нам утром чай, каша. В обед суп, второе Обезательно че нибудь с мясом. В полдник творог с фруктами. Вечер ужин суп. А ночью где то в 22. Кефир. Я наедался. Мои звонили и предлагали че нибудь пр везти я в отказ. Хватало.
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§ Vit
Re: Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9684

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечерний супец.
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* Тимур Гафуров
Re: Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках -...
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
555

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 11.08.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области предоставила комментарий:
"Постельные принадлежности в провизоре на базе клиники "Альтернатива" в эксплуатации год. Срок эксплуатации - 5 лет. Пациентка о неудобстве персоналу не сообщила. Сочла, что жалоба в СМИ уместнее. Между тем вопрос решен - пациентке выдан другой комплект постельных принадлежностей. Дефицита постельных принадлежностей в клинике нет".
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§ Vit
Re: Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9684

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обед. Суп а на второе баклажаны с мясом. Интересное блюдо. Дома мне такое не готовили.
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§ Vit
Re: Лечат хорошо, но спать на этих матрацах и подушках -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9684

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кружка и ложка родная. Их только тарелки
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