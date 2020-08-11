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≡ Цой рассказал о возможном смягчении карантина
 
 
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§ NG.kz
Цой рассказал о возможном смягчении карантина
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39582

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтапное смягчение карантинного режима рассмотрят на ближайшем заседании комиссии в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
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§ Vit
Re: Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9684

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фуфломицин. Это из той же оперы. 1.5 месяца запретили ложить средней тяжести в больницы. Тут же понятное дело разгрузились реанимации и палаты.
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§ Горожанин_kst
Re: Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1695

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 11.08.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Глянул на показатели заболеваемости в других областях, и...оххх...как продвинулась наша медицина! В борьбе то с Ковидкой.
Это ж надо в миллионном Шыме всего 7 человек за сутки! Семь, Карл!
Наши отстают от тренда. Надо срочно пересмотреть методологию приписок.
Как, ну как они ведут эти подсчёты, если пару-тройку человек знаю лично, которые больше недели результаты ждут?! А тут ежедневно...Фантастиш
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§ Vit
Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9684

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
У меня такие мысли стали появляться. (Ведь я тоже свой первый анализ так и не дождался) . Я к тому что тесты всем подряд перестали делать, ведь по факту уже смысла нету. Деньги государство на них уже не тратит Ну обнаружит и че. Подъезды щас не кто не заваривает на сварку или замок. ("попонтавались и хватит))) Все равно отправят домой. Если у вас нету серьёзных симптомов в виде одышки или Не спадающая температура которую не какой парацетамол не берет. Я так стал видеть все ситуацию, корона уже давно вышла из под контроля. Только так можно объяснить это все.
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§ ACROS
Re: Цой рассказал о возможном смягчении карантина
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
861

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 11.08.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
мысли стали появляться


Что то не внушают мне радужные цифры озвученные министром, зная враньё возведённое чуть ли не в служебную инструкцию и склонность к имитаций своей работы казахских чиновников. Скорее всего , это не так, и даже совсем не так.
Так что РАНО, совсем РАНО вводить послабление, наоборот надо ещё два-три месяца, как минимум, держать всё в ежёвых рукавицах.
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§ Vit
Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9684

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Ослобление будет до 10-15сентября. Что б люди урожай домой купили,там картоп, капуста, морков. Потом опять где то до нового года карантин Ждём вакцины и лекарства от "не"дружественой России. Ей не привыкать кто в неё больше плюёт тому она больше помогает. Вытрется платком и поможет. .

[Исправлено: Vit, 11.08.2020 - 13:37]
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§ Горожанин_kst
Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1695

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 11.08.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, не будет больше закрытия предприятий. Иначе люди на улицы выйдут. А карантин кто сказал, что снимут? Он с апреля у нас. То мягче, то жёстче, но он продолжается. И речи о снятии никто не ведёт даже. Смягчение. И то всё жто относительно. Поговаривают, для работающих будут драконовские правила по санитарке. Выполнил их-получи разрешение на полгода на работу. Пришла проверка, нашла критический порог нарушений-отобрали разрешение, и сиди до окончания срока, до следующей аттестации. Такие слухи колобродят.
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§ Vit
Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9684

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Возможно. Заметил что люди стали ответственными? А может и не ответственные а страх, ведь уже у большенства знакомые болеют или переболели. В магаз в масках заходят. Антисептиком многие стали пользоватся. На улице самые уш дотошные в масках стали ходить-тут мне кажется это лишнее, на улице надо воздухом дышать а не маской.
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§ Козлов я
Re: Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1653

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 11.08.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поэтапное смягчение карантинного режима рассмотрят на ближайшем заседании комиссии в Казахстане
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§ Горожанин_kst
Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1695

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 11.08.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Да, есть такое, осторожнее стали.
На улице маску одеваю, когда вижу, что в толпу иду. А так, когда один, конечно, лучше дышать.
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