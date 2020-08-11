Vit Цой рассказал о возможном смягчении карантина #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9677

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:53 Цитата: Горожанин_kst: У меня такие мысли стали появляться. (Ведь я тоже свой первый анализ так и не дождался) . Я к тому что тесты всем подряд перестали делать, ведь по факту уже смысла нету. Деньги государство на них уже не тратит Ну обнаружит и че. Подъезды щас не кто не заваривает на сварку или замок. ("попонтавались и хватит))) Все равно отправят домой. Если у вас нету серьёзных симптомов в виде одышки или Не спадающая температура которую не какой парацетамол не берет. Я так стал видеть все ситуацию, корона уже давно вышла из под контроля. Только так можно объяснить это все.