Цитата: yudjin:

А у нас наоборот, деньги делают на ягоде..

Сам в шоке, но тут так. Клубника, как и любая другая ягода круглый год почти во всех магазинах. Варенье - какое хочешь, за копейки, чуть ли не дешевле сахара, поэтому свое варенье крутить - смысла нет. Только самые гурманы и ценители домашнего заморачиваются закруткой банок. А рассада - тут это очень ценится, люди прям весной все такие садоводы - куда деваться. И им пофиг на урожай, на стоимость рассады - главное - сам процесс. Купят дорогую рассаду, сажают, ухаживают а потом раздают фрукты-овощи бесплатно. Это тут считается уау, круто.)) Короче, нам их не понять))