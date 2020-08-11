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≡ Цой рассказал о возможном смягчении карантина
 
 
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§ NG.kz
Цой рассказал о возможном смягчении карантина
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39580

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтапное смягчение карантинного режима рассмотрят на ближайшем заседании комиссии в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
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§ Vit
Re: Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9677

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фуфломицин. Это из той же оперы. 1.5 месяца запретили ложить средней тяжести в больницы. Тут же понятное дело разгрузились реанимации и палаты.
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* Горожанин_kst
Re: Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 11.08.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Глянул на показатели заболеваемости в других областях, и...оххх...как продвинулась наша медицина! В борьбе то с Ковидкой.
Это ж надо в миллионном Шыме всего 7 человек за сутки! Семь, Карл!
Наши отстают от тренда. Надо срочно пересмотреть методологию приписок.
Как, ну как они ведут эти подсчёты, если пару-тройку человек знаю лично, которые больше недели результаты ждут?! А тут ежедневно...Фантастиш
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§ Vit
Цой рассказал о возможном смягчении карантина
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9677

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
У меня такие мысли стали появляться. (Ведь я тоже свой первый анализ так и не дождался) . Я к тому что тесты всем подряд перестали делать, ведь по факту уже смысла нету. Деньги государство на них уже не тратит Ну обнаружит и че. Подъезды щас не кто не заваривает на сварку или замок. ("попонтавались и хватит))) Все равно отправят домой. Если у вас нету серьёзных симптомов в виде одышки или Не спадающая температура которую не какой парацетамол не берет. Я так стал видеть все ситуацию, корона уже давно вышла из под контроля. Только так можно объяснить это все.
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