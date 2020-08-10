ACROS Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах... #57 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 860

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:58 Цитата: abaika95:



yudjin:





Что тут спорить: и там и тут власть не народная, однако выбранная почему то этим самым народом - одна с 80%, другая с 98%. И там (в аграрно-индустриально развитой стране) и тут (несметно богатой на полезные ископаемые стране) - почему то народ живёт НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО, не как в индустриальном Западе и не как в сказочно богатой Арабий.

И всегда кажется: там за горизонтом - хорошая жизнь, там лучше чем здесь, там рай, там власть лучше, там хлеб вкуснее и так далее. Ларчик просто открывается: КАЖДЫЙ хвалит то или иное в силу: зова крови, национальной принадлежности, голубизны или черноты и ширины разреза глаз - ХОРОШИЙ национализм ещё никто не отменял, живя в Беларусии - казах будет хвалит всё казахское; живя в Казахстане - белорус будет хвалит всё белорусское: - это нормальное явление, главное что бы не переходило в шовинизм с элементами расизма.