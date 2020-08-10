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≡ Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
 
 
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§ NG.kz
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39580

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На основании данных с трех участков, где, по словам Тихановской, "точно не было фальсификаций", кандидат в президенты Беларуси делает вывод, что большинство белорусов проголосовали за нее.
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§ сайлау курманов
Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3972

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 11.08.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не зря Советская власть всю индустрию от холодильника до машиностроения и лёгкой промышленности расположила там в европейской части страны, видимо есть очевидная причина, а почему не у нас , в азиатской части, оставив всех здешних сырьевым придатком огромной горнилы. Я так думаю, основная причина в трудолюбии этих людей ...
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* Горожанин_kst
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1692

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 11.08.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

В Самаре я пью самарское пиво, в Кустанае кустанайское. Пробовал в Боровом попить кустанайское...плевался долго.
Про яйца...а их люди несут?
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§ Vit
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9677

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst: Добринцофф:
Ещё до майдана с Украины завозили яцо с печатью на каждом маде ин Казахстан. Как щас? Незнаю. Не видел. Может добринцов в курсе. Наверно нужно смотреть на беларусов, те все могут после креветок.)
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§ Vit
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9677

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А у меня другое "хоби" так как я пиво не пью или очень редко. Я как бываю в новой стране или новом регионе или новой области я Обезательно пробую местное мясо, в виде шашлыка /куардак/беш/плов и т.д. Очень стал со временим разбираться иногда в кафе демонстративно в нос возвращали повару мясо.очень Редко, но было. В рф например не умеют готовить мясо, вернее им не с чего его готовить, насыпят свою химию мясо, специями. У нас тоже в магазине могут подсунуть фигню. Как проверить натуральное мясо? Его пожарил без приправ и он на языке тает. Вкус, аромат. ВАУ пальчики оближешь P. S ОЙ чёт я уже не туда. Кушать наверно хочу)
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§ yudjin
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6838

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 11.08.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: у нас до такого маразма ещё не дошли,

да уж конечно... у нас накануне визита первого один мужик в автобусе, глядя на перекрытые улицы и ряды сотрудников вдоль сказал вслух, что за данью с аграриев едет... вывели мужика тут же.
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§ drakon
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19761

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 11.08.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
вывели мужика тут же.


Хотя мужик был - прав...
:lol: ;-)
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* Сергей kst
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
177

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 11.08.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Его пожарил без приправ и он на языке тает. Вкус, аромат. ВАУ пальчики оближешь P. S ОЙ чёт я уже не туда. Кушать наверно хочу)

Нормально нормально :lol: Это дело я тоже люблю,на выходных с друзьями да с коньячком хорошим,в меру)
А то что в РФ полуфабрикаты так себе-это да.
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§ yudjin
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6838

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 11.08.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а по поводу товаров...показательный пример универмаг Беларусь в Минске... абсолютно всё, от помады, до ковров и хрусталя выроблено у Беларуси... зайдите в наш ЦУМ...ну вы поняли.
И покупают люди, не потому что другого нэма, а потому что свое отличного качества и приемлемая цена.
Барышни не дадут соврать даже по поводу колготок Конти на детей и взрослых.
Кто носит костанайские носки, поднимите руки? ;-)
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* abaika95
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4641

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/
Скиньте пожалуйста ссылку если не сложно/



https://www.rbc.ru/business/11/08/2020/5f31659b9a79474f93c37c0f



Цитата-/Где бы вы не находились, выбирайте местное. Оно свежее, без консервантов, и производителю если что не так, легче предъявить./


На вкус и цвет) в чб не могу я их пиво пить,лучше поищу наше рудненской благо не из далёка возят)
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§ Vit
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9677

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Незнаю чье производство, я их каждый 2-3"месяца покупаю, обновляю. Не потому что я такой ВАУ-СУПЕР-ПУПЕР. Просто после стирки не получается пары сложить и с психа выкидываю. А чеб как то выйти из "сложной" ситуации решил их постояно покупать новые как только вижу. Это как за хлебом когда вы все ходите)
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* abaika95
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4641

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 11:32
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7323

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А люди там действительно хорошие, добрые, спокойные, работящие.

Работал с двумя в Канаде - молодая пара. Очень умные и трудолюбивые, учили французский усиленно, в последний момент переиграли на английский и все равно оба выучили и сдали. По приезду быстро нормальную работу нашли, везде успевают, и на спорт, и в галереи, и на курсы, и куда-то на лодках - всегда в движении, и поболтать с ними интересно, и работу делают как положено))
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§ ACROS
Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
860

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 11.08.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

yudjin:


Что тут спорить: и там и тут власть не народная, однако выбранная почему то этим самым народом - одна с 80%, другая с 98%. И там (в аграрно-индустриально развитой стране) и тут (несметно богатой на полезные ископаемые стране) - почему то народ живёт НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО, не как в индустриальном Западе и не как в сказочно богатой Арабий.
И всегда кажется: там за горизонтом - хорошая жизнь, там лучше чем здесь, там рай, там власть лучше, там хлеб вкуснее и так далее. Ларчик просто открывается: КАЖДЫЙ хвалит то или иное в силу: зова крови, национальной принадлежности, голубизны или черноты и ширины разреза глаз - ХОРОШИЙ национализм ещё никто не отменял, живя в Беларусии - казах будет хвалит всё казахское; живя в Казахстане - белорус будет хвалит всё белорусское: - это нормальное явление, главное что бы не переходило в шовинизм с элементами расизма.
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§ Vit
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9677

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Женщины беларуски очень противный вид. Знаю, жил) . Знаю двух беларусов, один мой директор, умудряется одновременно мутить сразу с десяток дел и все держать на контроле. Ещё знаю юджина. Тоже самое.
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