Козлов я Советы на каждый день #159





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1651

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:02 ВБИВАЕМ ГВОЗДЬ, НЕ РАСКАЛЫВАЯ ДЕРЕВО

Многие сталкивались с таким моментом, что когда забиваешь гвоздь в короткую деревянную плашку, особенно в ее край, то дерево раскалывается. А если еще и гвоздь мощный?





Конечно, простейший путь- сделать сверлом тонкое отверстие и забить гвоздь или саморез. Но если этого нет под рукой? Для решения этой проблемы предлагается простой способ. Но вначале нужно понять - почему дерево раскалывается? Оказывается из-за того, что гвоздь острый!

Входя в дерево, он разрывает волокна и раскалывает его. Получается, чтобы этого не случилось, нужно просто забивать ТУПОЙ гвоздь. Тупим гвоздь напильником или или об бетон.





Теперь забиваем гвоздь. Хоть и хуже, но он входит и не раскалывает дерево. Происходит это из-за того, что теперь гвоздь не разрывает волокна, а сминает их.





А теперь удачи!