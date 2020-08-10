Vit Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9672

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:09 Цитата: Горожанин_kst: А у меня другое "хоби" так как я пиво не пью или очень редко. Я как бываю в новой стране или новом регионе или новой области я Обезательно пробую местное мясо, в виде шашлыка /куардак/беш/плов и т.д. Очень стал со временим разбираться иногда в кафе демонстративно в нос возвращали повару мясо.очень Редко, но было. В рф например не умеют готовить мясо, вернее им не с чего его готовить, насыпят свою химию мясо, специями. У нас тоже в магазине могут подсунуть фигню. Как проверить натуральное мясо? Его пожарил без приправ и он на языке тает. Вкус, аромат. ВАУ пальчики оближешь P. S ОЙ чёт я уже не туда. Кушать наверно хочу)