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| Козлов я
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Советы на каждый день
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 25.11.16
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|Отправлено: 07.08.20 - 14:28
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|ДЕЛАЕМ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНЕ, НЕ НАРУШИВ ОБОИ
В доме всегда найдется, что повесить на стену, будь то полка или картина. Но при этом придется сверлить отверстие, которое нарушит целостность обоев. А когда картину уберете, то дырка в стене будет бросаться в глаза. А если еще квартира съемная и хозяину это не понравится? Поэтому предлагается следующий способ. Нужно на месте предполагаемого отверстия надрезать обои квадратиком с трех сторон.
Затем отогнуть квадратик обоев (желательно вверх,а не как на фото,чтобы не скапливалась грязь) и, высверлив отверстие, вставить дюбель и шуруп.
Теперь на него можно повесить то,что вы хотели. Через время, когда вы снимите все со стены, аккуратно клеем приклейте назад этот квадратик обоев. Никто ничего и не заметит!
Удачи!
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| Козлов я
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Советы на каждый день
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1651
Регистрация: 25.11.16
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|Отправлено: 08.08.20 - 12:02
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|ВБИВАЕМ ГВОЗДЬ, НЕ РАСКАЛЫВАЯ ДЕРЕВО
Многие сталкивались с таким моментом, что когда забиваешь гвоздь в короткую деревянную плашку, особенно в ее край, то дерево раскалывается. А если еще и гвоздь мощный?
Конечно, простейший путь- сделать сверлом тонкое отверстие и забить гвоздь или саморез. Но если этого нет под рукой? Для решения этой проблемы предлагается простой способ. Но вначале нужно понять - почему дерево раскалывается? Оказывается из-за того, что гвоздь острый!
Входя в дерево, он разрывает волокна и раскалывает его. Получается, чтобы этого не случилось, нужно просто забивать ТУПОЙ гвоздь. Тупим гвоздь напильником или или об бетон.
Теперь забиваем гвоздь. Хоть и хуже, но он входит и не раскалывает дерево. Происходит это из-за того, что теперь гвоздь не разрывает волокна, а сминает их.
А теперь удачи!
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