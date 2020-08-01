Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Советы на каждый день
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
Ответить Новый топик
Куратор темы: Козлов я
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 01.08.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИСКРОГАСИТЕЛЬ ДЛЯ БОЛГАРКИ
Приятного мало когда работаешь с болгаркой и твои ноги подвергаются атаке из искр. Эта абразивная пыль остается на одежде и теле и приходится постараться, чтобы убрать ее. Предлагается способ, предотвращающий это. Для этого нужны: металлическая сетка для мытья посуды, канцелярский зажим и дрель. Берем металлическую сетку и руками немного раздвигаем ее до размеров ладони.


Затем в защитном щитке болгарки просверливаем отверстие на 8 мм.


Болтиком прикручиваем к щитку канцелярский зажим.


В зажим вставляем сеточку, которая при работе болгарки задерживает и гасит искры, летящие в вас.


По окончании работы нужно всего лишь вытряхнуть из сеточки абразивную пыль и она снова готова к работе. Удачи!

[Исправлено: Козлов я, 01.08.2020 - 10:27]
Профайл
§ elektron
Советы на каждый день
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5487

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 01.08.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИКОТЫ

https://b.radikal.ru/b33/2008/4c/863009e75f23.jpg :lol:
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 02.08.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы опасаетесь, что ваши дети могут поскользнуться на коврике, лежащем на керамической плитке, то подклейте к полу и коврику застежку "липучку".


Теперь ваша душа будет спокойна. Удачи!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 03.08.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЗАЖИГАЕМ СПИЧКУ БЕЗ ТЕРКИ
Зажечь спичку без терки можно использовав для этого дно металлической банки от пива или других жидкостей. Здесь дно банки выступает в роли линзы, сфокусировав лучи солнца на головке спички вы легко ее подожжете.



Удачи!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 04.08.20 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МАЛЫЕ СТРУБЦИНКИ
В хозяйстве всегда необходимы прижимные устройства. Прищепки здесь не подходят в силу слабой зажимной силы. Предлагается использовать для этого горлышки пластиковых бутылок.
Вначале ножовкой по металлу отпиливаются горлышки бутылок.


Затем с двух сторон горлышка сверлом просверливаются отверстия под саморезы (с соблюдением ТБ).


В них завинчиваются два самореза (см. на фото как нижний саморез). Затем места ввинчивания прогреваются горелкой до мягкости (можно бытовой кухонной зажигалкой) так,чтобы саморезы можно было выгнуть в одну сторону (теперь на фото верхний саморез).


Горлышко нужно разрезать с одной стороны. У вас получится такая большая прищепка с внушительной силой сжатия.


Ею можно зажимать склеиваемые поверхности как кожа, подошвы обуви и еще много чего можно придумать.


Всем удачи!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.08.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ
Если у вас в семье кто-то часто болеет, то обычно накапливается очень много лекарственных препаратов. Иногда разобраться в этой куче лекарств бывает сложно и долго. Предлагается для хранения лекарств использовать пластиковые шкатулочки или "дозы", выделив для каждой определенный раздел лекарств.


Это поможет вам быстро найти нужное средство. Не болейте!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 06.08.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПРИСПОСОБА ДЛЯ НАЖДАЧКИ
Иногда в хозяйственной деятельности необходимо обработать наждачкой значительную площадь деревянных изделий. Но руками сделать это неудобно и они быстро устают. Чтобы сделать эту работу комфортной, предлагается сделать небольшое устройство. Для это нужно: 2 бруска, 6 саморезов, отрезок старого брючного ремня или толстого куска кожи.
Вначале нужно отмерять и отрезать два деревянных бруска длиной по 12 см.


Затем в одном бруске просверливаем тонким сверлом и зенкуем на равном расстоянии 6 отверстий.


В эти отверстия загоняем саморезы, но так, чтобы их острые концы выглядывали примерно на 0,5 см.


Прикладываем второй брусок к этим острым концам и соединяем бруски в торце отрезком ремня.


Получается вот такая хлопушка.


Остается взять отрезанный кусок наждачной бумаги, обернуть им брусок без саморезов и вторым бруском зафиксировать наждачку. Она не будет сдвигаться в сторону и вам будет удобно держать эту приспособу при работе.


Удачи в работе!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 07.08.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДЕЛАЕМ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНЕ, НЕ НАРУШИВ ОБОИ
В доме всегда найдется, что повесить на стену, будь то полка или картина. Но при этом придется сверлить отверстие, которое нарушит целостность обоев. А когда картину уберете, то дырка в стене будет бросаться в глаза. А если еще квартира съемная и хозяину это не понравится? Поэтому предлагается следующий способ. Нужно на месте предполагаемого отверстия надрезать обои квадратиком с трех сторон.


Затем отогнуть квадратик обоев (желательно вверх,а не как на фото,чтобы не скапливалась грязь) и, высверлив отверстие, вставить дюбель и шуруп.


Теперь на него можно повесить то,что вы хотели. Через время, когда вы снимите все со стены, аккуратно клеем приклейте назад этот квадратик обоев. Никто ничего и не заметит!


Удачи!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 08.08.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВБИВАЕМ ГВОЗДЬ, НЕ РАСКАЛЫВАЯ ДЕРЕВО
Многие сталкивались с таким моментом, что когда забиваешь гвоздь в короткую деревянную плашку, особенно в ее край, то дерево раскалывается. А если еще и гвоздь мощный?


Конечно, простейший путь- сделать сверлом тонкое отверстие и забить гвоздь или саморез. Но если этого нет под рукой? Для решения этой проблемы предлагается простой способ. Но вначале нужно понять - почему дерево раскалывается? Оказывается из-за того, что гвоздь острый!
Входя в дерево, он разрывает волокна и раскалывает его. Получается, чтобы этого не случилось, нужно просто забивать ТУПОЙ гвоздь. Тупим гвоздь напильником или или об бетон.


Теперь забиваем гвоздь. Хоть и хуже, но он входит и не раскалывает дерево. Происходит это из-за того, что теперь гвоздь не разрывает волокна, а сминает их.


А теперь удачи!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 09.08.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 10.08.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УДАЛЯЕМ ПЯТНО НА ЗАМШЕ
Еще в начале лета как-то капнул чем-то жирным на замшевые туфли. Пятно на самом носке. Потом долго их не одевал, а когда одел, сразу пятно бросилось в глаза. Вспомнил старый совет и взял пилочку для ногтей (не металлическую). Несколько раз прошелся ей по пятну - и его как небыло!


Ходите без пятен!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 10.08.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УДОБНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ МЕШОЧКА
Многие хозяйки мучаются с распутыванием узлов на целлофановых мешочках, в которых хранят сыпучие продукты. Ведь сами же их закрывают на два и более узлов. Предлагается удобный способ: нужно отрезать горлышко от пластиковой бутылки, пропустить через него концы пакета и раскрыть их. Затем всего лишь закрутить крышку этой бутылки.


Удачи!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 11.08.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПРИСПОСОБА ДЛЯ ПОКРАСКИ
Для того, чтобы при покраске у вас на кисти не оставалось много краски и чтобы не было ее потеков по стенкам банки нужно всего лишь одеть на банку резинку или тесьму. Об нее можно спокойно снимать излишки и не измазаться самому.


Удачи!
Профайл
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1651

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 11.08.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЕЩЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ
Если у вас возникла необходимость покраски, но под рукой, кроме старой засохшей кисти, ничего нет — можно воспользоваться и ей. Правда, после переделки. Нужно снять со старой кисти саму волосяную часть вместе с металлическим держателем и оставить только ручку.


Затем взять канцелярский держатель и просверлить в нем два отверстия.


Через эти отверстия прикрутить зажим саморезами к торцу ручки.


Получится вот такая приспособа.


Берем кусок поролона (покупаем в магазине или от старой мягкой мебели) и вставляем его в зажим. У нас получается поролоновая кисть, которой можно красить.


При необходимости ее можно менять и она у вас будет вечной.

А если на планку прикрепить 3-4 зажима — то у вас получится валик.


Удачи на малярном фронте!
Профайл
Страница 11 из 11«1...91011
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 2
Всего: 63

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 545.48 Ko | Raw HTML: 92.21 Ko -