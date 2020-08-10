abaika95 Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4638

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:33 Цитата-/Помню мне все говорили. Вит ну привези нам их колбасу, она такая говорят вкусная ещё типа по гостам СССР деланная./







Мне их колбаса напомнила как сейчас 5 граней делают,неплохо но не сногшибательно ,пиво тоже обыкновенное как у нас,но рассказ друзей как стоя на площади и смотря парад победы в Минске, лично видели как рядом стоящих с ними парней обсуждающих как у них все хреново в стране тихо из толпы вывели сотрудники КГБ и увезли это что-то, у нас до такого маразма ещё не дошли,поэтому при наших разрушенных аулах людям дают пар спустить а там при живых колхозах гайки сильнее закручены