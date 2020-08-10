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≡ Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
 
 
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§ NG.kz
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39578

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На основании данных с трех участков, где, по словам Тихановской, "точно не было фальсификаций", кандидат в президенты Беларуси делает вывод, что большинство белорусов проголосовали за нее.
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§ yudjin
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6836

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 11.08.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
народ там ПЛОХО жил и ПЛОХО живёт.

кому как...тут надо выбирать... Либо потреблятствовать, засирая всё вокруг, наплевав на законы, нормы, этику, безопасность, иметь коррумпированную ненасытную до денег глотку власти, безнаказзаность преступной полиции, умирающие, нищие аулы из которых бегут.... либо достаточно скромную жизнь в тихой, спокойной, экологически чистой стране с порядочными людьми и законопослушными стражами правопорядка, с гарантией безопасности своих детей, качественным образованием, медициной и со своими товарами.

[Исправлено: yudjin, 11.08.2020 - 09:17]
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§ Vit
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9668

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню мне все говорили. Вит ну привези нам их колбасу, она такая говорят вкусная ещё типа по гостам СССР деланная. Я привёз полный набор разных видов и цен и выложил на стол на работе шефу. Больше они не просили. Наша реально вкусней.
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§ abaika95
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4638

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/безнаказзаность преступной полиции, умирающие, нищие аулы из которых бегут.... либо достаточно скромную жизнь в тихой, спокойной, экологически чистой стране с порядочными людьми и законопослушными стражами правопорядка,/




Оооо да тебе пора уже к Соловьёву в помощники идти или к Киселю)

Если у нас митинг то это народ против воровской власти и против преступной полиции,если у них митинг то это молодежь которой делать нечего, либо купленные титушки вышли потомучто там рай на земле и люди всем довольны, смотри не перепутай!)
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* Сергей kst
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
171

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 11.08.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если у нас митинг то это народ против воровской власти и против преступной полиции,если у них митинг то это молодежь которой делать нечего, либо купленные титушки вышли потомучто там рай на земле и люди всем довольны, смотри не перепутай!)

Вы слышали,что вчера президент Токаев сказал о народе??Тут не перепутаешь.
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§ abaika95
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4638

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Помню мне все говорили. Вит ну привези нам их колбасу, она такая говорят вкусная ещё типа по гостам СССР деланная./



Мне их колбаса напомнила как сейчас 5 граней делают,неплохо но не сногшибательно ,пиво тоже обыкновенное как у нас,но рассказ друзей как стоя на площади и смотря парад победы в Минске, лично видели как рядом стоящих с ними парней обсуждающих как у них все хреново в стране тихо из толпы вывели сотрудники КГБ и увезли это что-то, у нас до такого маразма ещё не дошли,поэтому при наших разрушенных аулах людям дают пар спустить а там при живых колхозах гайки сильнее закручены
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§ abaika95
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4638

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 11.08.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вы слышали,что вчера президент Токаев сказал о народе??Тут не перепутаешь./




А вы слышали что президент Лукашенко вчера сказал о своем народе? Тоже не перепутаешь)
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* Сергей kst
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
171

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 11.08.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вы слышали что президент Лукашенко вчера сказал о своем народе? Тоже не перепутаешь)

Вчера весь день следил за новостями.Ничего плохого Лукашенко не сказал.
А вот наш ,не очень лестно высказался,стоит задуматься,посыл то с подтекстом.
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