ACROS Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах... #27 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 859

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:08 Цитата: Сергей kst:

основном молодежь бузила на митинге.Люди по взрослее голосуют за Бацку.



Молодёжь - всегда была на передовой, баррикадах, начиная с Гавроша и заканчивая студентами из "арабской" весны и "майданутыми" парубками. Партнёр по бизнесу из Беларуси, написал: что их машиностроительный заводик, (около 1 500 человек) почти все проголосовали против Лукашенко и большинство там - это люди среднего и выше среднего возраста. Дыма без огня не бывает - люди просто так не выйдут протестовать. Значит не всё чисто с этими выборами - да и выборы по большому счёту - это всего лишь ПОВОД, что бы выразить своё бедственное положение- народ там ПЛОХО жил и ПЛОХО живёт.