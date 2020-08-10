maxsaf Re: Земляничные хлопоты - как это делать #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7321

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:51 В этом году дети собирали ягоду, продавали. И даже близко не заработали так, как на продаже клубничной рассады. Мне до сих пор звонят просят рассаду продать. Короче, теперь план такой - усы не отрывать, к земле их, и пусть размножаются. А весной опять свежую рассаду будем продавать. В этом году я на вырученные от продажи рассады деньги культиватор купил. А с продажи ягоды - жалкие копейки))