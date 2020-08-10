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§ NG.kz
Земляничные хлопоты - как это делать
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39578

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сезон сбора ягод земляники садовой (клубники) неремонтантных сортов уже давно позади, растения отдыхают и набираются сил для будущего года. А дачникам, наоборот, стоит потрудиться над ягодными грядками как можно быстрее, чтобы растения хорошо перезимовали и урожай вновь порадовал. Несколько несложных агротехнических мероприятий помогут это сделать.
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§ maxsaf
Re: Земляничные хлопоты - как это делать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7321

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 10.08.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году дети собирали ягоду, продавали. И даже близко не заработали так, как на продаже клубничной рассады. Мне до сих пор звонят просят рассаду продать. Короче, теперь план такой - усы не отрывать, к земле их, и пусть размножаются. А весной опять свежую рассаду будем продавать. В этом году я на вырученные от продажи рассады деньги культиватор купил. А с продажи ягоды - жалкие копейки))
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§ yudjin
Земляничные хлопоты - как это делать
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6836

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 11.08.20 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А с продажи ягоды - жалкие копейки))

А у нас наоборот, деньги делают на ягоде...была 1000-1300 за литр, а усы обычно с соседями и знакомыми делятся за медную копейку.
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