maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #12452





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7321

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:26 Цитата: drakon: с очень хорошими людьми... А других в Казахстане и нет Даже гаишники с нарушителями незнакомыми саламкаются за руку, перед тем как штраф влепить по полной ))) Сегодня смотрел видео с нагрудной камеры офицера полиции, который Д.Флойда из машины силком вытаскивал. Там изначально все пошло не так - они не посаламкались за руку Хотя потом без перчаток он же помогал в реанимобиле откачивать Флойда. Мутная история, врачи как черепахи сработали, коронавирус походу больше повлиял чем то колено, чел задыхаться начал задолго до того, как его на землю положили