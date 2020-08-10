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≡ 31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
 
 
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§ NG.kz
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39578

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией (по данным на 9.08.2020 г.). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. С диагнозом пневмония госпитализирован 1 человек.
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* maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7320

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 01:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Германия, а как у вас с рукопожатиями в повседневной жизни?
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* maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7320

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я как бы по привычки , и автоматом салам за руку

Все, пора запрещать на законодательном уровне. 10 МРП за ручной салам :lol:
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§ Vit
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9667

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты давно не был на родине видимо. У нас через" салам" решают штрафы, да и многие проблемы о которых в Канаде и не знают.)
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* maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7320

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Ну значит запретом саламов ручных можно будет и корону и коррупцию победить разом)))
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§ Vit
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9667

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Возможно.)
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§ drakon
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19758

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 11.08.20 - 02:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Германия, а как у вас с рукопожатиями в повседневной жизни?

Практически, так же как и у вас. Редко очень и то с очень
хорошими людьми... :lol: :oops:
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* maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7320

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 11.08.20 - 04:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
с очень хорошими людьми...

А других в Казахстане и нет :lol:
Даже гаишники с нарушителями незнакомыми саламкаются за руку, перед тем как штраф влепить по полной )))

[Исправлено: maxsaf, 11.08.2020 - 04:15]
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