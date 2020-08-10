Vit 31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9667

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:04 Цитата: maxsaf: Макс. Клянусь я сто раз об этом думал. В инете прочитал сколько дней этот вирус начинает жить в организме . Я правда и в маске и брызгался ей этой фигнёй. Не курю с подросткового возраста. Пью на праздники и иногда на выходные и не больше чем другие, почему я? За что? Почему я? Я сто раз проварачивал память неделю назад от первой температуры и не че не нашёл что б я такое не правильное делал, особое. Кекса небыло (Козлов-я) ту неделю самую, я как раз был занят работой и не до кекса. Я незнаю. Воздух или кто то руку пожал из больных.